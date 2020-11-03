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Отвратительным назвал Токаев теракт в Вене

Следует объединить усилия международного сообщества в эффективной борьбе против терроризма.

Фото : Акорда3 ноября 2020, 15:51

Президент Казахстана высказался о террористическом акте в Вене, передает zakon.kz.

Отвратительный теракт в Вене не имеет никакого оправдания. Солидарен с австрийским народом и его правительством. Следует объединить усилия международного сообщества в эффективной борьбе против терроризма - идеологии и практики человеконенавистничества, - написал он в твиттере.

2 ноября в столице Австрии Вене произошли нападения, в шести разных местах. Несколько вооруженных винтовками человек беспорядочно стреляли на улице, в посетителей баров, в прохожих. По последним данным, в результате погибли четверо мирных жителей, убит один нападавший. Получили ранения 15 человек.


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