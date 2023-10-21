Турция призвала мировое сообщество объединить усилия для помощи Газе

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвала международное сообщество объединить усилия для гуманитарий помощи Газе, сообщает Zakon.kz.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила об острой необходимости медицинской и гуманитарной помощи в секторе Газа, для реализации этих целей Анкара призывает международное сообщество объединиться, пишет Anadolu.

"На наших глазах разворачивается гуманитарный кризис в Газе. Отсутствие энергии и чистой воды, нехватка продовольствия... Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган ведет очень интенсивную дипломатическую работу по поиску решения этого гуманитарного кризиса, с которым столкнулись жители Газы. Мы поддерживаем жителей Газы и призываем международное сообщество объединиться. Существует острая необходимость в медицинской и гуманитарной помощи", – говорится в заявлении главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики Фахреттина Алтуна.

В ходе вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 4385 человек. Об этом говорится в заявлении на странице Минздрава Палестины в Facebook. По данным палестинских властей, среди погибших 1756 детей и 967 женщин. Ранения получил 13 561 человек. Свои дома покинули около 1,4 млн палестинцев.

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В Израиле, по последним данным, погибли 1,4 тысячи человек, свыше 5 тысяч пострадали. В числе погибших есть и иностранные граждане.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС началась 7 октября после нападения боевиков на израильские населенные пункты. После этого произошло несколько перестрелок на границе с Ливаном — ливанская группировка "Хезболла" поддержала ХАМАС.

Накануне сообщалось, что потери Палестины и Израиля достигли максимума за всю историю конфликта.