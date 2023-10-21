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Турция призвала мировое сообщество объединить усилия для помощи Газе

Турция призвала мировое сообщество объединить усилия для помощи Газе Фото: pixabay
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвала международное сообщество объединить усилия для гуманитарий помощи Газе, сообщает Zakon.kz.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила об острой необходимости медицинской и гуманитарной помощи в секторе Газа, для реализации этих целей Анкара призывает международное сообщество объединиться, пишет Anadolu. 

"На наших глазах разворачивается гуманитарный кризис в Газе. Отсутствие энергии и чистой воды, нехватка продовольствия... Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган ведет очень интенсивную дипломатическую работу по поиску решения этого гуманитарного кризиса, с которым столкнулись жители Газы. Мы поддерживаем жителей Газы и призываем международное сообщество объединиться. Существует острая необходимость в медицинской и гуманитарной помощи", – говорится в заявлении главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики Фахреттина Алтуна.

В ходе вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 4385 человек. Об этом говорится в заявлении на странице Минздрава Палестины в Facebook. По данным палестинских властей, среди погибших 1756 детей и 967 женщин. Ранения получил 13 561 человек. Свои дома покинули около 1,4 млн палестинцев.

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В Израиле, по последним данным, погибли 1,4 тысячи человек, свыше 5 тысяч пострадали. В числе погибших есть и иностранные граждане. 

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС началась 7 октября после нападения боевиков на израильские населенные пункты. После этого произошло несколько перестрелок на границе с Ливаном — ливанская группировка "Хезболла" поддержала ХАМАС.

Накануне сообщалось, что потери Палестины и Израиля достигли максимума за всю историю конфликта.

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