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ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в Вене

Кроме того, террористы утверждают, что в результате атак были убиты и ранены 30 человек, что не соответствует официальной информации австрийских властей.

Фото : 24VEST.de4 ноября 2020, 00:54

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане) взяла на себя ответственность за теракт в австрийской Вене, сообщает zakon.kz.

Согласно заявлению террористов, которое предоставило связанное с "Исламским государством" агентство Amaq, атаку совершил Абу Дуджана Аль-Албани. Кроме того, террористы утверждают, что в результате атак были убиты и ранены 30 человек, что не соответствует официальной информации австрийских властей. По последним данным, жертвами стрельбы стали пять человек, 17 были ранены.

Вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооруженные нападения. Одного из нападавших ликвидировала местная полиция, несколько преступников были задержаны. В результате нападений в Вене четыре человека погибли, 22 пострадали. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трехдневный траур.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал теракт отвратительным.


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