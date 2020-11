Трамп подаст иски в штатах, где лидирует Байден

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден, сообщает zakon.kz.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!