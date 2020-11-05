Трамп подаст иски в штатах, где лидирует Байден

В штабе демократов заявили, что иски команды Трампа безосновательны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден, сообщает zakon.kz.

Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств — просто посмотрите СМИ. Мы выиграем! — написал он в Twitter.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Администрация соцсети уже пометила твит, как "спорный". Трамп также назвал большой победой решение суда о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов в Филадельфии в штате Пенсильвания.

В штабе демократа Джозефа Байдена в ответ на слова действующего президента США заявили, что иски команды Трампа безосновательны.

До этого в Twitter Трамп потребовал остановить подсчет голосов. Ранее он также заявлял о манипуляциях с голосами избирателей. По словам Трампа, голоса за Байдена внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.

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