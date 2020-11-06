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Обвинения необоснованны - адвокат Биртанова

Экс-министр чувствует поддержку граждан и благодарит их.

Фото : inform.kz6 ноября 2020, 13:52

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов не виновен, подозрение необоснованно, говорит его адвокат Дмитрий Куряченко, передает zakon.kz.

По словам адвоката, дело в отношении Биртанова находится на стадии допросов и очных ставок.

Подозрение необоснованно, - сказал он.

Он отметил, что поручительства, которые поступили от известных врачей и общественных деятелей, играют свою роль в деле.

Закон предусматривает личные поручительства граждан именно с целью, чтобы они играли свою роль. А от суда зависит чтобы это положение закона работало и граждане были услышаны, - сказал Куряченко.

Экс-министр чувствует поддержку граждан и благодарит их, добавил он.

3 ноября в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Елжана Биртанова. Отмечалось, что его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Нур-Султане.

5 ноября известные врачи Казахстана написали открытое письмо в его поддержку. Они не верят в виновность своего коллеги, просят освободить экс-министра, и требуют беспристрастного расследования дела. Кроме того, они запустили петицию.


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