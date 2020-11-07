700 человек было прописано в столичной квартире

Полицейские неоднократно проводили выезды по такому интересному адресу, чтобы установить просиживающих там лиц.

В комнате площадью 18 квадратных метров в общежитии было прописано порядка 700 человек. Так предприимчивая владелец регистрировала не проживающих там людей, сообщает zakon.kz.

Полицейские неоднократно проводили выезды по такому интересному адресу, чтобы установить просиживающих там лиц. Однако долгое время никак не получалось. Со слов соседей комната пустует и в ней никто не проживает. Теперь полицейские устанавливают местонахождение владельца комнаты, в отношении которой будут приняты меры административного воздействия.

Регистрация через веб-портал "электронного правительства" позволяет собственникам квартир производить многочисленную регистрацию граждан.

В целях предупреждения нарушений миграционного законодательства столичная миграционная служба ДП призывает население своевременно регистрироваться по месту жительства и месту фактического проживания. В случаях расхождения адресных сведений просим обратиться в территориальные подразделения миграционной службы в ЦОНах для их актуализации. Также собственников жилищ просим своевременно снимать с регистрации лиц, фактически у них не проживающих, - говорится в сообщении пресс-службы ДП города Нур-Султана.

Учет населения столицы и анализ динамики миграционных потоков осуществляются при регистрации граждан по месту жительства и месту временного пребывания (проживания).

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