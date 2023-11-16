Еще в пяти ЦОНах столицы появились терминалы документирования
Фото: gov4c.kz
Еще в пяти ЦОНах Астаны установили терминалы документирования. Ранее такое устройство установили по адресу: ул. Керей, Жанибек хандар, 4, сообщает Zakon.kz.
Через терминал можно самостоятельно подать заявления на изготовление паспорта и удостоверения личности.
"При разработке терминала учтены все риски, обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных", – отметил председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.
Терминалы находятся по следующим адресам:
- ул. Керей, Жанибек хандар, 4;
- пр. Мангилик ел, 30;
- пр. Республики, 43;
- пр. Тауелсиздик, 16/1;
- ул. Иманова, 20;
- ул. Е.Серкебаева, 13;
Как отметили в правительстве, до конца года будет подключен терминал в ЦОНе по адресу: ул. Сатпаева, 25.
При самостоятельной подаче заявления система предлагает клиенту сфотографироваться и выбрать удачное фото. После чего необходимо оплатить госпошлину посредством QR-кода.
Также терминал настроен так, что льготные категории граждан освобождены от оплаты пошлины.
Ранее стало известно, что дату сдачи экзамена на права можно забронировать через приложение "ЦОН".
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