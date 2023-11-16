Еще в пяти ЦОНах столицы появились терминалы документирования

Еще в пяти ЦОНах Астаны установили терминалы документирования. Ранее такое устройство установили по адресу: ул. Керей, Жанибек хандар, 4, сообщает Zakon.kz.

Через терминал можно самостоятельно подать заявления на изготовление паспорта и удостоверения личности.



"При разработке терминала учтены все риски, обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных", – отметил председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Терминалы находятся по следующим адресам:

ул. Керей, Жанибек хандар, 4;

пр. Мангилик ел, 30;

пр. Республики, 43;

пр. Тауелсиздик, 16/1;

ул. Иманова, 20;

ул. Е.Серкебаева, 13;

Как отметили в правительстве, до конца года будет подключен терминал в ЦОНе по адресу: ул. Сатпаева, 25.

При самостоятельной подаче заявления система предлагает клиенту сфотографироваться и выбрать удачное фото. После чего необходимо оплатить госпошлину посредством QR-кода.

Также терминал настроен так, что льготные категории граждан освобождены от оплаты пошлины.

Ранее стало известно, что дату сдачи экзамена на права можно забронировать через приложение "ЦОН".