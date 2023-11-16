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Еще в пяти ЦОНах столицы появились терминалы документирования

Еще в пяти ЦОНах столицы появились терминалы документирования Фото: gov4c.kz
Еще в пяти ЦОНах Астаны установили терминалы документирования. Ранее такое устройство установили по адресу: ул. Керей, Жанибек хандар, 4, сообщает Zakon.kz.

Через терминал можно самостоятельно подать заявления на изготовление паспорта и удостоверения личности.

"При разработке терминала учтены все риски, обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных", – отметил председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Терминалы находятся по следующим адресам:

  • ул. Керей, Жанибек хандар, 4;
  • пр. Мангилик ел, 30;
  • пр. Республики, 43;
  • пр. Тауелсиздик, 16/1;
  • ул. Иманова, 20;
  • ул. Е.Серкебаева, 13;

Как отметили в правительстве, до конца года будет подключен терминал в ЦОНе по адресу: ул. Сатпаева, 25.

При самостоятельной подаче заявления система предлагает клиенту сфотографироваться и выбрать удачное фото. После чего необходимо оплатить госпошлину посредством QR-кода.

Также терминал настроен так, что льготные категории граждан освобождены от оплаты пошлины.

Ранее стало известно, что дату сдачи экзамена на права можно забронировать через приложение "ЦОН".

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