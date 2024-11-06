Токаев поздравил Трампа с убедительной победой

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США. Об этом 6 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

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