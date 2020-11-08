В Нур-Султане перекроют движение по мосту на шоссе Алаш

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов.

8 ноября в связи с проведением дорожно-строительных работ в столице с 12:00 до 18:00 планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от улицы Валиханова, сообщает zakon.kz.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - отметили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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