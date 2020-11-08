"Итбегілік" планируют официально признать видом спорта в Казахстане

По словам кинолога, сегодня официально по республике насчитывается около 1,5 тыс. тазы и намного меньше тобетов – до 150. Задача специалистов — сохранить национальные виды собак, не утеряв их "рабочих" от природы качеств.

"Итбегілік" - охота с собаками породы тазы планируют официально признать видом спорта в Казахстане, сообщил в ходе пресс-тура для СМИ руководитель управления по национальным видам спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культы и спорта РК Мейрамбек Махамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

У казахского народа сложилась традиция длительной групповой охоты, которая называется салбұрын. Охотники собирались компанией и уходили в многодневные походы в горы. Оседлав коня, они брали с собой беркута и собак тазы. Во время таких походов казахи выявляли лучших охотников, лошадей, беркутов и тазы.

По словам этнографа Талгата Омарова, своего рода салбұрын это комплексные охотничьи игры с ловчими птицами и собаками. Для джигитов это было проверкой на мужество и ловкость. Свою смелость должен был продемонстрировать не только молодой охотник, но его верный друг – тазы.

При министерстве создана рабочая группа по сохранению и развитию ценных для казахского народа видов собак тазы и тобет. В рабочую группу вошли эксперты в этой области, заинтересованные лица из разных регионов, итбегі, представители различных объединений, как, например, Центра национальной охоты "Салбұрын" и так далее. Наша цель — получить признание НОК и аккредитовать федерацию. После внесения в реестр видов спорта Казахстана можно будет на законном основании работать с регионами, в спортивных школах и национальных центрах открывать отделения, - сообщил руководитель управления по национальным видам спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культы и спорта РК Мейрамбек Махамбетов.

Он добавил, что будут определены необходимые критерии к таким породам собак и национальных спортивных игр. В планах успеть провести все аккредитационные процедуры до конца этого года.

Также было отмечено, что в профильном министерстве не поддерживают собачьи бои. Что касается тазы, то речь сейчас обсуждается вопрос проводить такие охоты с муляжом, но в этом случае можно "сбить" их природное свойство чуять цель, что свойственно охотничьей собаке.

По тобетам, по его словам, обсуждается два направления. Во-первых, собачьи выставки с утвержденными необходимыми стандартами по определению наилучшего тобета.

Второй рассматриваемый вариант: запускать в две разные клетки, между которыми будет сеточная перегородка, волка и тобета. Если собака не испугалась и покажет свою готовность пойти в бой с волком, то на это уже судьи будут давать определенные оценки. Зачем? Дело в том, что тобеты это защитники поголовья скота и в их природе заложено не боятся волков. Но этот вопрос до конца рабочей группой не отработан, - объяснил Махамбетов.

Он уточнил, что в созданную рабочую группу вошли разные специалисты, общественное объединение "Кансонар", есть федерации из регионов, есть представители государственных и местных исполнительных органов.

По словам главного кинолога республиканской ассоциации "Кансонар" Инны Назаренко, на сегодня официально по республике насчитывается около 1,5 тыс. тазы и намного меньше тобетов – до 150.

Но это официально те, кто сертифицирован. Есть рабочие собаки, которые просто сидят за забором на цепи, что не свойственно тазы и тобету. Это вольные собаки, которая любят простор и не терпят границы. В таких условиях эти собаки начинают болеть и болеть больше душой. Не официально мы часто ездим, проводим агитацию, объясняем для чего нужно регистрировать собак. В такие моменты очень много тазы видим, но не все понимают, что нужно регистрировать тазы. По оплате это самые копейки 1389 тенге стоит регистрация одной собаки. По неофициальным данным минимально около 3 тыс. тазы, — отметила Инна Назаренко.

Она добавила, что на самом деле собак очень много, потому что один охотник, как правило, не держит одну тазы, соответственно их количество может доходить от небольшой своры до 15 собак.

По словам кинолога, в Казахстане есть свои национальные виды собак, которые хотелось бы сохранить, не утеряв их "рабочих" от природы качеств.

Я наблюдала изнеженных собак, которые жили в городе, ни разу в жизни живого зайца не видели, а владелец думает, что у него охотничья собака. Вывозит в поле, но собака просто бежит, догоняет зайца, но не знает, что дальше с ним делать. Это и есть процесс утери (функций – прим.), — объяснила специалист.

Похожая картина, по ее словам, с собаками породы тобет, по которым на сегодняшний день в отдельных регионах проводят бои, называя это "тестовыми испытаниями".

Здесь утеряно понятие, как правильно готовить тобета, чтобы выйти с ним на выпас. Там, конечно, тобет не живет один. Поэтому тестовые испытания это наболевшая тема. Они вообще нужны, иначе "рабочие" собаки станут экстерьерными картинками. Сейчас готовят для нормальных испытаний тазы и тобетов на волка. То есть и те и другие не должны боятся волка. Они не должны убивать, приносить шкуру владельцу, задача собаки не боятся, проявить агрессию, но ни в коем случае не убегать, и не скулить, — добавила кинолог.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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