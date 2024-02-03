Олимпиада в Париже: в каких видах спорта Казахстану еще нужно завоевать лицензии

В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, что национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта в ОИ в Париже в этом году. Поэтому главной краткосрочной задачей является завоевание лицензий, сообщает Zakon.kz

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"Лидеры сборной будут готовиться по индивидуальному плану, который будет составлен с учетом специфики каждого вида спорта, потребности спортсмена, медико-биологического обеспечения, включая физиотерапию, реабилитацию и профилактику травм, психологическую поддержку и помощь спортсменам в управлении стрессом в подготовке к соревнованиям", - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Сегодня на счету сборной 19 лицензий по 8 видам спорта (стрельба из лука - 4, велошоссе - 3, пулевая стрельба - 5, современное пятиборье - 2, бокс – 2, греко-римская борьба - 1, вольная борьба - 1, спортивная гимнастика - 1). До Олимпийских игр осталось 69 лицензионных соревнований, в том числе 5 Чемпионатов мира, 7 Чемпионатов Азии 57 рейтинговых турниров.

В феврале, по информации ведомства, представители нашей сборной выступят на 17 лицензионных соревнованиях по 18 видам спорта. Спортсмены, представляющие дзюдо, фехтование, спортивную гимнастику, тяжелую атлетику и батутную гимнастику будут бороться за рейтинговые очки, которые позволяют отобраться на Олимпийские игры в Париже. Атлеты, выступающие по водным видам спорта, боксу, легкой атлетике уже на этих турнирах имеют возможность обеспечить себе прямую путевку на главный старт четырехлетия.

Как сообщали ранее, летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа пройдут с участием более 10 тыс. спортсменов из 205 стран мира, где будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.