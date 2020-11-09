Еще один регион Казахстана закрывают на жесткий карантин

Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещения медучреждений.

На минувшей неделе главный санврач региона предложил ввести в ЗКО строгий двухнедельный карантин. 8 ноября он подписал соответствующее постановление, передает zakon.kz.

Постановление предполагает введение ограничительных мер с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с 10 ноября по 23 ноября на всей территории Западно-Казахстанской области.

Будут установлены санитарные посты по периметру въезд/выезд в городе Уральск и в районах ЗКО для проведения противоэпидемических мероприятий в выходные дни (суббота, воскресенье);

Жителям региона вводится ограничение передвижения с 23:00 часов до 06:00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения и др.

Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещения медучреждений.

Акимы районов и Уральска совместно с полицией должны обеспечить временное установление периметра карантинной зоны в Уральске и при въезде/выезде из районов области, определить пункты въезда/выезда с установкой санитарных постов.

"Запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и территорию(-и) Уральска, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении", - сказано в постановлении.

Беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) разрешен для:

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;

- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

- транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;

- лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов;

- жителям в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети)

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

В исключительных случаях, разрешение на выезд и въезд через санитарные посты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города;

В выходные и праздничные дни в регионе будет:

- приостановление работы торговых домов и центров (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

- приостановление работы непродовольственных и продовольственных открытых и крытых рынков;

-приостановление работы религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие);

- приостановление работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев и др.;

- приостановление работы общественного автотранспорта;

Общественный автотранспорт будет действовать в рамках ограниченного режима, в будние дни: с 06.00 часов до 23.00 часов, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик и равномерным графиком движения.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Ранее жесткие ограничительные меры ввели в СКО и Костанайской области.

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