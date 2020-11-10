Все колледжи ВКО приняли меры по подготовке к новому учебному году

Вопрос сохранения здоровья студентов и сотрудников в этот нелегкий период является самым важным и обсуждаемым на каждом совещании, которые регулярно проводятся управлением образования с руководством колледжей.

В течение последних двух дней одной из обсуждаемых новостей стало участие в качестве гостя на свадьбе в Семей директора КГКП "Колледж транспорта" Нугымарова Айбека.

По поручению управления образования ВКО все колледжи области приняли меры по подготовке к новому 2020-2021 учебному году. Только в 6 колледжах, находящихся в сельских местностях и малых городах, по согласованию с Департаментом Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг учебный год начат в традиционном формате со строгим соблюдением всех санитарных требований.

Колледжами были закуплены все необходимые инструменты для качественной организации защиты здоровья студентов и работников колледжей: санитайзеры, тепловизоры, антисептики и т.д.

Остальные колледжи начали учебный год в дистанционном или комбинированном формате. Необходимая подготовка к этому также была проведена. Приняты все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, педагогов и других работников колледжей.

Вопрос сохранения здоровья студентов и сотрудников в этот нелегкий период является самым важным и обсуждаемым на каждом совещании, которые регулярно проводятся управлением образования с руководством колледжей.

В этих условиях директор, который является примером для всех своих работников и учащихся, сам нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Айбек Серикболұлы в данный момент находится в отпуске. По выходу из отпуска будет рассмотрен вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Пользуясь случаем, призываем преподавательскую общественность соблюдать действующие ограничения, личным примером показывать важность соблюдения дистанции, ношения маски, соблюдения санитарных норм и т.д.

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