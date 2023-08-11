Где будут селить студентов в ВКО и Абайской области в новом учебном году

Студенты вузов и колледжей Семея и Усть-Каменогорска, если и испытывают дефицит мест в общежитиях, то не так остро, как в Астане и Алматы. Корреспондент Zakon.kz изучил вопрос обеспеченности студентов местами в общежитиях двух регионов Восточного Казахстана.

Приближается начало нового учебного года, и учащаяся молодежь уже в первой половине августа задумывается о жилье. Один из самых оптимальных вариантов – место в студенческом общежитии.



В своем недавнем выступлении министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек поднял вопрос обеспеченности студенческой молодежи республики жильем на время учебы. По словам министра, все Дома студентов Казахстана к 15 августа должны полностью завершить ремонтные и подготовительные работы и начать прием заявок на заселение в комнаты.





По словам директора Молодежного ресурсного центра "Абай жастары" Айдоса Толеуханова, в трех вузах областного центра, с учетом выпуска 2023 года, обучается 16 151 студент. У трех высших учебных заведений насчитывается 10 студенческих общежитий с общим количеством 2309 койко-мест, в которых проживают 1762 студента.





В целом в Семее, если и есть небольшие проблемы с жильем среди студенческой молодежи, то, в основном, у студентов Медицинского университета. По информации, представленной Zakon.kz пресс-службой НАО "Медицинский университет Семей", в 2022-2023 учебном году в медицинском вузе обучались 6122 студента, из которых 1510 человек подали заявки на предоставление места в одном из Домов студентов, принадлежащих вузу. Часть этих ребят, окончив вуз, разъехались. На их места в ближайшее время придут первокурсники.





Фото: ВКТУ им. Д. Серикбаева

В среднем в Медицинском университете Семея ежегодно учатся свыше 6 тыс. студентов. При этом большую часть приезжих студентов составляют граждане Индии и Пакистана, которые приезжают на учебу в Семее уже на протяжении более 20-ти лет.



На текущий момент подано 1100 заявок на предоставление места в студенческом общежитии. Но так как работа приемной комиссии еще не завершена, есть вероятность, что количество заявлений к началу учебного года будет больше.







Фото: ВКТУ им. Д. Серикбаева

Общежитий в медуниверситете на сегодняшний день три, общее количество койко-мест составляет 588. То есть вуз на текущий момент своими силами может обеспечить жильем лишь чуть более трети своих студентов, которые нуждаются в жилье и не могут себе позволить снимать квартиру или койку в хостеле. Однако, помимо своих общежитий, медицинский университет арендует еще одно общежитие, принадлежащее одному из ТОО Семея. В нем проживает еще 165 студентов-медиков.



В пресс-службе отметили, что общежитие №3 медицинского вуза уже в течение ряда лет полностью распределяется между студентами, прибывающими из Индии и Пакистана.







В остальных Домах студентов проживают студенты из Казахстана и стран ближнего зарубежья.

"Потребность в общежитии составляет 1100 мест. На данный момент проводится процедура по государственному закупу на приобретение здания общежития на 200 мест. Также планируется продолжение строительства общежития на 1000 мест через государственно-частное партнерство, по поводу чего ведутся переговоры с инвесторами", – рассказали Zakon.kz в пресс-службе Медицинского университета Семея.

Кроме того, в вузе добавили, что сейчас ведутся активные работы не только по аренде общежития, но и мест в городских хостелах и комнат в квартирах арендодателей-частников. С ними подписываются договоры о долгосрочной аренде для студентов. В вузе уверены, что к началу учебного года здесь смогут предоставить жилье всем студентам, кто в нем нуждается.







Фото: ВКТУ им. Д. Серикбаева

Иная ситуация в другом, уже частном вузе, расположенном в Семее. Как рассказал Zakon.kz проректор по корпоративному развитию и маркетингу Аlikhan Bokeikhan University Азамат Азатов, с тех пор, как пару лет назад университет построил и запустил в эксплуатацию второе общежитие для студентов, в вузе нет проблем с жильем для учащейся молодежи на время учебы и прохождения практики. Даже сейчас, во время летних каникул, в Доме студентов проживают те студенты, кто, обучаясь на военной кафедре, проходит полевые сборы на учебном полигоне.



По словам Азамата Азатова, общее количество мест в двух общежитиях вуза составляет 820. При этом потребность в общежитии в разные годы варьируется от 500 до 1000 человек.



"Кажется, что у нас есть определенный небольшой дефицит койко-мест в университете. Но это только видимость. Опыт прошлых лет показывает, что, подавая заявление на имя ректора или заявку в свой деканат, студенты далеко не всегда реально берут комнаты в общежитии. Или позже съезжают в другое жилье – к родственникам или снимают квартиры вскладчину", – уточнил Азамат Азатов.

По его словам, университет в первую очередь предоставляет жилье студентам, приезжающим в Семей из южных и западных регионов Казахстана. В этом году ожидается приезд более сотни студентов из этих регионов. Все они – обладатели образовательного гранта по своим специальностям.





Фото: ВКТУ им. Д. Серикбаева

Также в Дома студентов заселяют молодых людей, приезжающих из близлежащих районов Абайской области, если у них нет возможности пожить у родных и близких на период обучения.



Как отметил проректор Аlikhan Bokeikhan University, на сегодняшний день оба Дома студентов вуза полностью готовы к приему жильцов.







В университете имени Шакарима в 2022-2023 учебном году обучался 4921 студент, часть из них уже стали молодыми специалистами и покинули стены вуза. Чтобы решить вопрос с проживанием учащейся молодежи, два года назад многопрофильный региональный вуз к трем имеющимся Домам студентов построил еще два общежития около одного из учебных корпусов в районе Силикатного поселка.





Это позволило довести количество мест в общежитиях университета Шакарима до 935. При этом в прошлом учебном году возможностью проживания в Доме студента воспользовались лишь 779 человек, или 15,8% от общего числа студентов.





На сегодняшний день потребности в дополнительных местах для молодежи в вузе нет.





О ситуации с предоставлением жилья для студентов колледжей Абайской области корреспонденту Zakon.kz сообщило областное управление образования. Так, на территории региона насчитывается 37 колледжей. Для проживания студенческой молодежи есть 20 общежитий общей мощностью 3021 койко-место. Из них в Семее насчитывается 12 общежитий, еще восемь расположены при сельских колледжах в различных районах Абайской области.





Фото: ВКТУ им. Д. Серикбаева

По словам руководителя отдела технического и профессионального образования Управления образования Абайской области Вилены Жакупбаевой, на 2022-2023 учебный год количество иногородних студентов, обучающихся в колледжах Семея, достигало 6215 человек, в сельских колледжах их насчитывалось 697.



"В 2022-2023 учебном году проживали в общежитиях 2395 студентов, у родственников и на квартирах – 3820 человек. Из них 700 человек, окончив колледжи, покинули общежития, освободив места для первокурсников. В среднем по области показатель обеспеченности студентов местами в общежитиях учреждений профессионально-технического образования составляет 100%", – уточнила Вилена Жакупбаева.

В 2023-2024 учебном году, который наступит буквально через пару недель, планируется принять в колледжи Абайской области по государственному общеобразовательному гранту 5500 студентов, при этом прогнозируется наполняемость в общежитиях колледжей около 3000 человек.





Стоит сказать, что далеко не всегда студенты колледжей Семея были практически полностью обеспечены местами в общежитиях. Довольно продолжительное время некоторые колледжи вообще не имели возможности разместить своих студентов для постоянного проживания. И поэтому молодые люди вынуждены были снимать квартиры у частных лиц.





Фото: ВКТУ им. Д. Серикбаева

Начиная с 20218 года, ситуация в регионе стала меняться. В это время были сданы в эксплуатацию сразу два студенческих общежития на 700 мест суммарно. Одно из них принадлежит Электротехническому колледжу (350 мест), второе – Государственному высшему медицинскому колледжу им. Д. Калматаева" (350 мест). Еще один Дом студентов на 104 места был построен для учащихся Политехнического колледжа в Аягозе в 2021 году.



"На сегодняшний день по области нет потребности в строительстве общежитий", – уверенно заявили в Управлении образования Абайской области.

Что касается готовности общежитий к приему жильцов, то уже завершены работы по текущему ремонту инженерных сетей общежития Жарминского технологического колледжа на сумму 23,952 млн тенге, текущий ремонт общежития Бородулихинского колледжа на 18,662 млн тенге и косметические ремонты во всех общежитиях колледжей области.





Как сообщил директор Молодежного ресурсного центра акимата Усть-Каменогорска Айдос Адильбеков, в Усть-Каменогорске в среднем ежегодно насчитывается около 40 тыс. студентов, которые обучаются в трех вузах и 20 колледжах города.





Фото: Zakon.kz

На текущий момент практически все общежития колледжей областного центра находятся на завершающей стадии ремонтной кампании в своих общежитиях. На сегодняшний день общежития есть у Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа – на 306 мест, политехнического колледжа – 210 мест, Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа – на 240 мест и многие другие.



Кроме того, к концу текущего года в областном центре будет сдано в эксплуатацию еще одно студенческого общежитие на 240 мест. Его строит для своих учащихся Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж.



"Есть несколько колледжей, которые на текущий момент не имеют своих общежитий. Но на договорной основе их студентам предоставляются свободные места в общежитиях других колледжей. Так что ребята живут в нормальных условиях", – отметил Айдос Адильбеков.

Нет проблем с обеспечением жильем в Домах студентов и высших учебных заведений Усть-Каменогорска. Так, по словам Айдоса Адильбекова, Казахстанско-американский свободный университет на сегодняшний день имеет 120 койко-мест в своем общежитии. Вуз уже завершил ремонтные работы в своем общежитии и готов к приему новых жильцов.





В Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева, наоборот, ежегодно наблюдается большой профицит койко-мест в Домах студентов.

"Университет может обеспечить 1453 места в трех студенческих общежитиях. Кроме того, на договорной основе мы еще дополнительно снимаем для студентов 100 койко-мест у наших социальных партнеров. При этом в среднем ежегодная заполняемость Домов студентов составляет от 750 до 800 студентов. Остальные 650-700 койко-мест просто пустуют", – прокомментировала ситуацию председатель правления-ректор Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина.

По ее словам, практически половина учащейся молодежи вуза либо постоянно проживают в Усть-Каменогорске и не нуждаются в общежитии, либо предпочитают жить у родственников или снимать квартиру.





Аналогичная ситуация с профицитом мест в Домах студентов в Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова. Как рассказал специалист отдела по воспитательной работе и социальным вопросам ВКУ им. С. Аманжолова Бакдаулет Анас, в крупнейшем вузе ВКО в общежитии обычно нуждается около 1700 студентов вуза. И каждого из них университет способен обеспечить жильем.

"Университет имеет четыре Дома студентов на 2050 койко-мест в общей сложности. Поэтому о дефиците говорить не приходится. Наоборот, многие комнаты пустуют, потому что старшекурсники часто предпочитают жить на съемных квартирах или у родственников, потому что подрабатывают и не могут строго соблюдать режим общежития", – сообщил Бакдаулет Анас.

Как пояснили в вузах Усть-Каменогорска, сегодня получить место в общежитии для студента, в том числе и первокурсника, не составляет особого труда. У каждого университета разработан и внедрен в практику особый портал или сайт, в котором есть личные кабинеты каждого студента. Здесь они не только получают задания от преподавателей и узнают полученные оценки, но и решают все организационные вопросы, в том числе и подают заявку о месте в общежитии.





Первокурсники, еще не зачисленные в число студентов, могут подать заявку на общежитие, воспользовавшись одноразовым цифровым паролем, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте вуза.





В 2023-2024 учебном году проживание в студенческих общежитиях Усть-Каменогорска обойдется в 10 тыс. тенге, как и в предыдущем году. Кроме того, определенные льготы имеют студенты из социально уязвимых слоев населения, а сироты проживают бесплатно.





Отметим, что на днях министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что на базе министерства создан ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях. Для оперативного реагирования на возникшие у студентов проблемы с жильем Ситуационным центром запущен call-центр по номеру +77002551443, который будет работать 24/7.





В текущем году ожидается, что в лекционные залы вузов и колледжей республики с 1 сентября придут не менее 134 тыс. студентов. И, согласно новой редакции закона "Об образовании РК", все вузы и колледжи обязаны обеспечить своих студентов жильем.

"Ситуационный центр необходим. Особенно в тех городах, где наблюдается явный переизбыток студенческой молодежи. Это, конечно, Алматы и Астана. Но в Усть-Каменогорске особых проблем с обеспечением студентов жильем нет. Вузы и колледжи этот вопрос решают обычно в рабочем порядке", – считает Сауле Рахметуллина.