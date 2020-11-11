Прогноз погоды по территории Казахстана на 11 ноября

На юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

Фото : zakon.kz.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Салехарда, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), сообщает zakon.kz. Местами по республике ожидаются усиление ветра 15-20, порывы до 25 м/с, туман, гололед, низовая метель. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях днем – порывы 23 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, Мангистауской областях – усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Прогноз погоды в Алматы: днем 11°, облачно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 0°, облачно. Прогноз погоды на 11 ноября.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке