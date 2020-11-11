Мажилисмен: Информполитика должна "служить" государству, а не личному пиару акимов

Чтобы повысить успешность проведения информационной политики на местном уровне разработчиками законопроекта предлагается определять тематические направления.

При выполнении государственного информационного заказа в регионах в приоритете должно быть разъяснение государственных отраслевых программ, а не личный пиар руководителя региона. Эту тему подняли сегодня депутаты Мажилиса на пленарном заседании, сообщает zakon.kz.

В ходе обсуждения в первом чтении законодательных поправок по вопросам информации депутаты Мажилиса отдельное внимание уделили формированию государственной информационной политики.

По мнению мажилисменов, не всегда на местах она реализуется качественно.

Информационную политику в регионе контролирует, оценивает, направляет областной акимат, в районе же – районный акимат. Не секрет, что в некоторых акиматах работа по информированию населения о государственной политике сводится к личному пиару руководителя региона или города, - сказал депутат Мажилиса Михаил Чирков.

Чтобы повысить успешность проведения информационной политики на местном уровне разработчиками законопроекта предлагается определять тематические направления. Также предусматривается создание республиканской и региональных комиссий по вопросам формирования государственной информационной политики.

Поддержав данную норму, вместе с тем мажилисмен Михаил Чирков попросил разработчиков уточнить, как это позволит улучшить работу по информирования населения о госпрограммах.

Вместе с тем Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что у Министерства должен быть четкий план по реализации этого механизма, по координации работы средств массовой информации в реализации государственной информационной политики.









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