Правила размещения госзаказа в республиканских СМИ утвердили в Казахстане
Государственный заказ по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне осуществляется следующими способами:
- выполнение государственного задания в соответствии с бюджетным законодательством РR, которое распространяется на собственников средств массовой информации с участием государства в уставном капитале;
- выполнение государственного заказа – заказ за счет бюджетных средств на оказание услуг по проведению государственной информационной политики, размещаемый в средствах массовой информации (действует до 1 января 2025 года);
- с 1 января 2025 года действует в следующей редакции: государственный заказ по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне – заказ на оказание услуг за счет бюджетных средств по проведению государственной информационной политики, размещаемый в государственных средствах массовой информации.
Госзаказ по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне предоставляется следующим видам субъектов:
- периодическим печатным изданиям;
- телеканалам, радиоканалам;
- интернет-изданиям.
Уполномоченным органом создается Республиканская комиссия по вопросам государственной информационной политики, которая ежегодно, до 15 декабря утверждает перечень тематических направлений государственной информационной политики на республиканском уровне на предстоящий календарный год, с учетом приоритетных направлений государственной информационной политики на основании предложений, представленных организатором.
Предусматривается, что республиканская комиссия в течение календарного года с учетом приоритетных направлений государственной информационной политики республики вносит соответствующие изменения в перечень тематических направлений государственной информационной политики на республиканском уровне.
Организатор размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа информационное сообщение о проведении размещения заказа с приложением тематических направлений государственной информационной политики на республиканском уровне за 11 рабочих дней до дня его проведения.
Для участия в республиканском заказе претендент в течение 10 рабочих дней со следующего дня размещения информационного сообщения до 17:00 представляет заявку на участие в заказе, а также перечень документов для участия в республиканском заказе.
Конверт с заявкой, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается. При указании на конверте с заявкой информации о подавшем ее лице, а также почтовый адрес, данная заявка возвращается организатором претенденту.
Конверт с заявкой, представленный без указания полного наименования и почтового адреса претендента также не вскрывается.
Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Республиканской комиссии.
Протокол вскрытия конвертов с заявками содержит следующие сведения:
- дату, время и место проведения заседания Республиканской комиссии;
- количественный состав Республиканской комиссии, наличие кворума;
- полное наименование, адреса претендентов, предоставивших заявки в установленные сроки.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия, заявка и перечень проверяются на соответствие приложениям 2 и 3 к Правилам.
Протокол предварительного допуска к участию в республиканском заказе подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Республиканской комиссии.
Республиканская комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня оформления протокола допуска к участию в республиканском заказе, на заседании оценивает претендентов республиканского заказа по балльной оценке для определения телеканалов, радиоканалов, периодических печатных изданий, интернет-изданий на оказание госзаказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне.
Решающим критерием для определения победителя является творческое предложение претендента республиканского заказа в соответствии с балльной оценкой для определения телеканалов, радиоканалов, периодических печатных изданий, интернет-изданий на оказание госзаказа.
Несоответствие творческого предложения заявленным тематическим направлениям является основанием для отказа в получении республиканского заказа.
По результатам балльной оценки Республиканской комиссией объемы республиканского заказа среди периодических печатных изданий и интернет-изданий по одному тематическому направлению распределяются одному или одновременно нескольким претендентам.
По результатам балльной оценки Республиканской комиссией объемы республиканского заказа среди теле-, радиоканалов по одному тематическому направлению распределяются одному претенденту.
Республиканский заказ среди периодических печатных изданий и интернет-изданий распределяется между победителями одного тематического направления согласно балльной оценке в процентном отношении от набранных баллов каждого победителя.
По результатам рассмотрения заявок в срок не позднее десяти рабочих дней со дня оформления протокола допуска оформляется предварительный протокол итогов и подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Республиканской комиссии.
Организатор направляет претендентам, не получившим республиканский заказ, уведомление на электронный адрес претендента, указанный в заявке, с указанием причин отказа в предоставлении республиканского заказа с приложением выписки из предварительного протокола итогов не позднее чем за три рабочих дня до формирования протокола итогов.
В свою очередь претенденты в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления представляют возражения к предварительному протоколу итогов на электронный адрес, с которого ранее было направлено уведомление.
При наличии возражений к предварительному протоколу итогов в срок не позднее одного рабочего дня Республиканской комиссией принимаются следующие решения:
- вносятся изменения или дополнения в протокол итогов, при поступлении от претендентов обоснованных возражений к предварительному протоколу итогов;
- отклоняются возражения к предварительному протоколу итогов с указанием обоснований и причин их отклонения.
В срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения оформляется окончательный протокол итогов, который подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Республиканской комиссии.
По итогам решения Республиканской комиссии с победителями республиканского заказа заключается договор на проведение республиканского заказа в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола итогов.
Республиканский заказ признается несостоявшимся по одному из следующих оснований:
- отсутствие представленных заявок на участие в республиканском заказе;
- если к участию в республиканском заказе не допущен ни один претендент.
При признании республиканского заказа несостоявшимся организатор осуществляет повторное размещение республиканского заказа.
Приказ вводится в действие с 24 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила размещения госзаказа в региональных СМИ.