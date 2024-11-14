Правила размещения госзаказа в республиканских СМИ утвердили в Казахстане

Приказом и.о. министра культуры и информации от 6 ноября 2024 года утверждены Правила размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне, сообщает Zakon.kz.

Государственный заказ по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне осуществляется следующими способами:

выполнение государственного задания в соответствии с бюджетным законодательством РR, которое распространяется на собственников средств массовой информации с участием государства в уставном капитале;

выполнение государственного заказа – заказ за счет бюджетных средств на оказание услуг по проведению государственной информационной политики, размещаемый в средствах массовой информации (действует до 1 января 2025 года) ;

; с 1 января 2025 года действует в следующей редакции: государственный заказ по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне – заказ на оказание услуг за счет бюджетных средств по проведению государственной информационной политики, размещаемый в государственных средствах массовой информации.

Госзаказ по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне предоставляется следующим видам субъектов:

периодическим печатным изданиям;

телеканалам, радиоканалам;

интернет-изданиям.

Уполномоченным органом создается Республиканская комиссия по вопросам государственной информационной политики, которая ежегодно, до 15 декабря утверждает перечень тематических направлений государственной информационной политики на республиканском уровне на предстоящий календарный год, с учетом приоритетных направлений государственной информационной политики на основании предложений, представленных организатором.

Предусматривается, что республиканская комиссия в течение календарного года с учетом приоритетных направлений государственной информационной политики республики вносит соответствующие изменения в перечень тематических направлений государственной информационной политики на республиканском уровне.

Организатор размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа информационное сообщение о проведении размещения заказа с приложением тематических направлений государственной информационной политики на республиканском уровне за 11 рабочих дней до дня его проведения.

Для участия в республиканском заказе претендент в течение 10 рабочих дней со следующего дня размещения информационного сообщения до 17:00 представляет заявку на участие в заказе, а также перечень документов для участия в республиканском заказе.

Конверт с заявкой, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается. При указании на конверте с заявкой информации о подавшем ее лице, а также почтовый адрес, данная заявка возвращается организатором претенденту.

Конверт с заявкой, представленный без указания полного наименования и почтового адреса претендента также не вскрывается.

Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Республиканской комиссии.

Протокол вскрытия конвертов с заявками содержит следующие сведения:

дату, время и место проведения заседания Республиканской комиссии;

количественный состав Республиканской комиссии, наличие кворума;

полное наименование, адреса претендентов, предоставивших заявки в установленные сроки.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия, заявка и перечень проверяются на соответствие приложениям 2 и 3 к Правилам.

Протокол предварительного допуска к участию в республиканском заказе подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Республиканской комиссии.

Республиканская комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня оформления протокола допуска к участию в республиканском заказе, на заседании оценивает претендентов республиканского заказа по балльной оценке для определения телеканалов, радиоканалов, периодических печатных изданий, интернет-изданий на оказание госзаказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне.

Решающим критерием для определения победителя является творческое предложение претендента республиканского заказа в соответствии с балльной оценкой для определения телеканалов, радиоканалов, периодических печатных изданий, интернет-изданий на оказание госзаказа.

Несоответствие творческого предложения заявленным тематическим направлениям является основанием для отказа в получении республиканского заказа.

По результатам балльной оценки Республиканской комиссией объемы республиканского заказа среди периодических печатных изданий и интернет-изданий по одному тематическому направлению распределяются одному или одновременно нескольким претендентам.

По результатам балльной оценки Республиканской комиссией объемы республиканского заказа среди теле-, радиоканалов по одному тематическому направлению распределяются одному претенденту.

Республиканский заказ среди периодических печатных изданий и интернет-изданий распределяется между победителями одного тематического направления согласно балльной оценке в процентном отношении от набранных баллов каждого победителя.

По результатам рассмотрения заявок в срок не позднее десяти рабочих дней со дня оформления протокола допуска оформляется предварительный протокол итогов и подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Республиканской комиссии.

Организатор направляет претендентам, не получившим республиканский заказ, уведомление на электронный адрес претендента, указанный в заявке, с указанием причин отказа в предоставлении республиканского заказа с приложением выписки из предварительного протокола итогов не позднее чем за три рабочих дня до формирования протокола итогов.

В свою очередь претенденты в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления представляют возражения к предварительному протоколу итогов на электронный адрес, с которого ранее было направлено уведомление.

При наличии возражений к предварительному протоколу итогов в срок не позднее одного рабочего дня Республиканской комиссией принимаются следующие решения:

вносятся изменения или дополнения в протокол итогов, при поступлении от претендентов обоснованных возражений к предварительному протоколу итогов;

отклоняются возражения к предварительному протоколу итогов с указанием обоснований и причин их отклонения.

В срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения оформляется окончательный протокол итогов, который подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Республиканской комиссии.

По итогам решения Республиканской комиссии с победителями республиканского заказа заключается договор на проведение республиканского заказа в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола итогов.

Республиканский заказ признается несостоявшимся по одному из следующих оснований:

отсутствие представленных заявок на участие в республиканском заказе;

если к участию в республиканском заказе не допущен ни один претендент.

При признании республиканского заказа несостоявшимся организатор осуществляет повторное размещение республиканского заказа.

Приказ вводится в действие с 24 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила размещения госзаказа в региональных СМИ.