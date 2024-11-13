В Казахстане утвердили правила размещения госзаказа в региональных СМИ

Приказом и.о. министра культуры и информации от 6 ноября 2024 года утверждены Правила размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, сообщает Zakon.kz.

Региональный заказ предоставляется следующим видам субъектов:

периодическим печатным изданиям;

теле-, радиоканалам;

интернет-изданиям.

Организатором размещения регионального заказа является местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы.

Организатор размещает единый региональный заказ по области для местных исполнительных органов.

Организатор также создает Региональную комиссию по вопросам государственной информационной политики.

На основании предложений заинтересованных государственных органов и организаций организатор формирует единый перечень тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне на предстоящий календарный год, и ежегодно не позднее 20 ноября направляет их на рассмотрение Региональной комиссии.

Местные исполнительные органы направляют организатору предложения ежегодно до 10 октября.

Региональная комиссия на основании предложений организатора ежегодно до 20 декабря направляет перечень тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне на предстоящий календарный год для рассмотрения Республиканской комиссии по вопросам государственной информационной политики.

В свою очередь Республиканская комиссия ежегодно до 25 декабря рассматривает перечень тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне на предстоящий календарный год и вырабатывает предложения по актуализации перечня тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне приоритетными направлениями государственной информационной политики и его соответствия перечню тематических направлений государственной информационной политики на республиканском уровне.

Региональная комиссия при получении предложений по перечню тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне вносит в него изменения и ежегодно до 10 января утверждает перечень тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне на предстоящий календарный год, и направляет в уполномоченный орган копию утвержденного перечня тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне.

Региональная комиссия в течение календарного года с учетом приоритетных направлений государственной информационной политики вносит предложения по внесению изменений в перечень тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне на рассмотрение Республиканской комиссии.

Затем Республиканская комиссия со дня получения предложений в течение десяти рабочих дней рассматривает перечень тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне и вырабатывает предложения.

Региональная комиссия при получении предложений по перечню тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне в течение пяти рабочих дней со дня получения вносит изменения в перечень тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне, и направляет в уполномоченный орган копию утвержденного перечня тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне.

Организатор размещает на своем интернет-ресурсе информационное сообщение о проведении размещения регионального заказа, с приложением тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне за 11 рабочих дней до дня его проведения.

Для участия в региональном заказе претендент в течение десяти рабочих дней со следующего дня размещения информационного сообщения до 17:00 часов представляет заявку на участие в региональном заказе, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, а также перечень документов для участия в региональном заказе, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Претендент обеспечивает подлинность и достоверность приложенных документов.

Указывается, что конверт с заявкой на участие в региональном заказе, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается. При указании на конверте с заявкой на участие в региональном заказе информации о подавшем ее лице, а также почтовый адрес, данная заявка на участие в региональном заказе возвращается организатором претенденту.

Конверт с заявкой на участие в региональном заказе, представленный без указания полного наименования и почтового адреса претендента не вскрывается.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Региональной комиссии.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия, заявка на участие в региональном заказе и перечень документов для участия в региональном заказе проверяются на соответствие приложениям 2 и 3 к правилам.

Протокол предварительного допуска к участию в региональном заказе подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Региональной комиссии.

Указывается, что изменения или дополнения к представленной ранее заявке и перечню документов для участия в региональном заказе, не указанных в уведомлении, не вносятся.

Организатор принимает в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления доработанную претендентом заявку на участие и перечень документов, а также предоставляет на рассмотрение Региональной комиссии.

При недоработке заявки и перечня документов по уведомлению, заявка и перечень документов возвращаются претенденту.

При получении доработанной претендентом заявки на участие в региональном заказе и перечня документов для участия в региональном заказе Региональная комиссия формирует не позднее двух рабочих дней протокол допуска к участию в региональном заказе, в котором определяет претендентов, допущенных на участие в региональном заказе.

Протокол допуска к участию в региональном заказе подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Региональной комиссии.

По результатам балльной оценки Региональной комиссией объемы регионального заказа по одному тематическому направлению распределяются одному и/или одновременно нескольким претендентам.

Региональный заказ среди периодических печатных изданий и интернет-изданий распределяется между победителями одного тематического направления согласно балльной оценке в процентном соотношении от набранных баллов каждого победителя.

По результатам рассмотрения заявок на участие в региональном заказе в срок не позднее десяти рабочих дней со дня оформления протокола допуска оформляется предварительный протокол итогов и подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Региональной комиссии.

Организатор направляет претендентам, не получившим региональный заказ, уведомление на электронный адрес претендента, указанный в заявке на участие в региональном заказе, с указанием причин отказа в предоставлении регионального заказа с приложением выписки из предварительного протокола итогов не позднее чем за три рабочих дня до формирования протокола итогов.

Организатор направляет на рассмотрение Республиканской комиссии заявки на участие в региональном заказе с приложением творческого предложения претендентов и выписку из предварительного протокола итогов не позднее чем за три рабочих дня до формирования протокола итогов.

По итогам решения Региональной комиссии с победителями регионального заказа местными исполнительными органами области, городов республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения заключаются договора на проведение регионального заказа в течение й0 рабочих дней со дня подписания протокола итогов.

При не заключении договора на проведение регионального заказа до 1 января следующего года действие договора продлевается на срок не более двух месяцев в объеме, не превышающем одной четвертой от годовой выделенной суммы на размещение регионального заказа на текущий финансовый год.

В правилах также содержится Перечень документов для участия в региональном заказе.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2024 года.