Оправдательный "вердикт от имени народа" обвиненному в педофилии оставили в силе

Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

11 ноября была рассмотрена апелляционная жалоба на оправдательный приговор в отношении Шестакова, обвиненного в развращении маленьких детей своей сожительницы, передает zakon.kz.

29 октября стало известно, что суд присяжных оправдал мужчину, которого обвинили в развращении и насильственных действиях сексуального характера в отношении 4-летней девочки и ее 9-летнего брата - детей его сожительницы. Сначала подсудимый во всем признался, суд присяжных приговорил его к 16 годам тюрьмы. В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО рассказали, что приговор был отменен по жалобе защиты осужденного - голоса присяжных были подсчитаны неверно и большинство присяжных проголосовали за оправдание.

В результате повторного рассмотрения суд присяжных оправдал Шестакова.

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Сторона потерпевших и прокуратура подала на такой вердикт апелляционную жалобу. Но приговор остался без изменений.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного облсуда Кайрат Чакпантаев провел онлайн-конференцию и разъяснил суть решения.

Чакпантаев рассказал, что прокурор и представители потерпевших просили отменить оправдательный приговор специализированного межрайонного уголовного суда, поскольку считают, что вина Шестакова доказана. Адвокат Шестакова просил оставить приговор в силе, так как он вынесен присяжными и во время процесса не было нарушений УПК РК,

Председатель коллегии пояснил, что обвинение, вменяемое Шестакову, относится к категории особо тяжких преступлений. И, в соответствии с законом, подсудимый был вправе ходатайствовать о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, что он и сделал. Судья не в праве был ему отказать в удовлетворении ходатайства.

Кандидаты в присяжные, по словам Чакпантаева, проходили отбор из нескольких этапов, согласно установленным правилам. Они напрямую не зависят от суда, списки формирует акимат методом случайного выбора. Присяжными могут быть лица старше 25 лет, не судимые. Ими не могут быть прокуроры, адвокаты, сотрудники правоохранительных органов, судьи, госслужащие.

Все 10 присяжных единогласно проголосовали за оправдательный вердикт. Они посчитали достоверными аргументы и доводы подсудимого, его адвоката, представленные им доказательства, - сказал спикер.

Далее он рассказал, что проверяют судьи апелляционной коллегии при рассмотрении дела.

По закону судьи апелляции вправе проверить только соблюдение процедуры судебного разбирательства: отбор присяжных, их участие в процессе, порядок голосования, наличие бюллетеней, то есть имели ли место нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Принимать решение вместо присяжных, давать оценку имело место преступление, не имело, виновен Шестаков или нет запрещено статьей 662 УПК РК, - сказал Чакпантаев.

При рассмотрении данного дела судьи апелляционной инстанции изучили материалы, просмотрели дополнительно аудиозаписи суда первой инстанции, взяли во внимание все доводы, изложенные в апелляционных жалобах. Было установлено, что среди присяжных нет лиц, не могущих быть таковыми. И сторона обвинения согласилась, что все присяжные беспристрастны и не заинтересованы в деле.

Все 10 присяжных участвовали с самого начала и до конца судебного процесса. При этом допросы законных представителей, потерпевших, свидетелей, экспертов, просмотрены видеозаписи с показаниями детей, изучены все материалы дела... ...Все 10 присяжных выслушивали выступления прокурора, потерпевшей стороны, защиты, прения. Присяжными задавались вопросы всем участникам процесса, - пояснил Чакпантаев.

Таким образом, по его словам, никаких процессуальных нарушений не было допущено.

Пересматривать вердикт присяжных о виновности или невиновности подсудимого судьям апелляционной инстанции запрещено. Мы только должны были выявить, если такое имеется, нарушения норм уголовно-процессуального закона. Данное дело отличается от других, поскольку рассмотрено с участием присяжных заседателей. Это отдельный институт. Вердикт выносится, можно сказать, от имени народа. В связи с чем оправдательный вердикт присяжных оставлен в силе, - резюмировал председатель судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного.

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