Подозреваемые в убийстве сына активиста Дулата Агадила задержаны

Вина подозреваемых подтверждается собранными доказательствами.

Задержаны подозреваемые в драке и убийстве несовершеннолетнего Жанболата Агадила, сообщил на брифинге начальник Следственного департамента Санжар Адилов, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время трое участников драки, в том числе подозреваемые в убийстве, водворены в изолятор временного содержания. Вина подозреваемых доказана собранными доказательствами, подозреваемые в драке и убийстве Агадила полностью изобличены в совершении особо тяжкого преступления. Ход расследования находится на контроле, о результатах сообщим дополнительно, — сообщил Адилов.

11 ноября этого года сообщалось, что в микрорайоне Коктал города Нур-Султана произошла массовая драка, в результате которой погиб сын покойного гражданского активиста Дулата Агадила. Произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку. В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них 17–летнему Жанболату Агадилову были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезду скорой помощи.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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