О симптомах, которые могут свидетельствовать об опухоли на сонной артерии – врач-ангиохирург ННОЦ

В Казахстане делают операции по удалению редких видов опухолей: как удалить эти образования с сонной артерии.

Чем раньше обнаружена болезнь, тем больше шансов ее вылечить. Это относится ко всем заболеваниям, но прежде всего к онкологическим. Помимо довольно распространенных видов рака (рак молочной железы, шейки матки, желудка и так далее) существуют и более редкие и малоизученные опухоли. Одна из них – каротидная параганглиома, которую называют также опухолью каротидного тельца, или каротидной хемодектомой. Это опухоль, которая образуется внутри шеи, в месте раздвоения сонных артерий человека.

Для этих опухолей не разработаны таргетные препараты, они плохо поддаются лучевой и химиотерапии, а основным методом лечения является хирургическое вмешательство. Редакция zakon.kz решила выяснить, что это за разновидность новообразования, и как его можно избежать.

Несмотря на то, что злокачественной она становятся в редких случаях (5-20 %), этот вид новообразований способен быстро расти, достигая крупных размеров, и вызывать ряд тяжелых осложнений: от сосудистой мозговой недостаточности до сдавления верхних дыхательных путей. По этой причине лучшим лечением часто является операция по радикальному удалению опухоли.

На начальной стадии пациент не может обнаружить опухоль из-за ее маленьких размеров. Тем не менее, он начинает замечать ее на той стадии и в том размере, когда ее легко удалить. Однако на этом этапе пациенты к нам, как правило, не обращаются, игнорируя проблему и думая, что уплотнение "рассосется" само. К сожалению, они приходят к специалистам, когда опухоль начинает окутывать сосуды вокруг и врастать в стенки сонной артерии. На этой стадии могут появляться различные серьезные симптомы: пациенту сложно дышать, случаются обмороки и так далее. То есть, человек обращается к врачам тогда, когда опухоль начинает доставлять дискомфорт, – рассказал врач-ангиохирург Национального научного онкологического центра Абай Тулемисов.

Опухоль располагается в зоне, где сонная артерия раздваивается, и оперировать ее технически тяжело. Такие операции могут сопровождаться большой кровопотерей, есть риск повредить нервы, отвечающие за речевую, глотательную функцию, велик риск инсульта, часто требуется проводить пластику артерии – добавил врач.

К сожалению, на данный момент ученым еще не удалось определить, как развивается эта опухоль и является ли она результатом наследственных мутаций, чтобы можно было вовремя обнаружить наследственную предрасположенность к ней. Более того, в настоящее время, нет других эффективных методов лечения каротидной параганглиомы, кроме хирургического.

Врачи указывают на следующие симптомы, сигнализирующие о развитии опухоли каротидного тельца.

Сначала опухоль начинает обращать на себя внимание, когда становится возможным прощупать ее под углом нижней челюсти даже самостоятельно. Иногда у таких пациентов возникают неприятные ощущения при глотании или поворотах головы, болезненность при надавливании на опухолевидное образование, боли, отдающие в голову, лицо и ухо, головные боли и головокружения, возникающие в результате уменьшения просвета сонной артерии. Интенсивное увеличение каротидной хемодектомы сопровождается развитием прогрессирующих неврологических нарушений, обусловленных сдавлением близлежащих нервов. У некоторых больных выявляются эпизоды снижения артериального давления и кратковременные обморочные состояния при надавливании на опухоль. Иногда у пациентов может возникать осиплость голоса, внезапные приступы слабости, урежение частоты сердечных сокращений и нестабильность артериального давления. В редких случаях у таких пациентов могут развиваться психические нарушения, протекающие по типу онкофобии (боязнь онкологических заболеваний). Из-за тесной связи с сонной артерией может возникать ощущение, что новообразование пульсирует, - отметил врач.

Примерно 5-20 % подобных опухолей из потенциально доброкачественных становятся злокачественными. В этом случае опухоль растет быстрей и прорастает в соседние сосуды и нервы. Оттуда болезнь довольно быстро метастазирует в лимфоузлы, печень, кости.

- Какие хирургические методы лечения доступны при опухолях сонной артерии?

В сотрудничестве с рентген-эндоваскулярными хирургами, команда сосудистых хирургов Национального научного онкологического центра предлагает пациентам мультидисциплинарный подход к лечению опухолей сонной артерии. Как правило, команда докторов способна выполнять такие процедуры, как, транскатетерная эмболизация сосудов, питающих каротидную хемодектому, и реконструкция сонных артерий – рассказал Абай Тулемисов.

Чаще всего операции на сосудах, в том числе и сонной артерии проводятся в нашем центре. Почему? Потому что в нашем центре работают врачи с большим опытом проведения операций на артерии шеи, в частности, мой коллега провел порядка 500 таких операций. И это хороший стаж. Ежегодно в отделении проводится около 120 операций на сонных артериях, из них 5 - по поводу каротидной хемодектомы, поэтому наши врачи успешно справляются с удалением такой опухоли, – добавил врач.

Технология оперативного вмешательства и проведения анестезиологического пособия при поражениях сонных артериях в клинике внедрена в 2010 г., когда врачи отделения получили соответствующую квалификацию и специализацию в зарубежных клиниках: медицинский центр Assuta (г. Тель-Авив, Израиль), Российский Научный Центр Хирургии им. Петровского (г. Москва, Россия), Национальный Медицинский Исследовательский Центр им. Мешалкина (г. Новосибирск, Россия), после чего уже в стенах Национального научного онкологического центра проводились мастер-классы с участием специалистов вышеуказанных клиник.

Опухоли каротидного тельца встречаются крайне редко. По статистике, это 5-6 случаев в год. Сделать такую операцию в условиях региональных клиник сложно. Поэтому важно обращаться в специализированные центры, туда, где такие операции поставлены на поток.

- Что из себя представляет транскатетерная эмболизация каротидной хемодектомы?

С развитием интервенционных технологий на современном этапе эта процедура широко вводится в практику сосудистой хирургии. Цель методики снизить кровоснабжение опухоли. Она выполняется заблаговременно до открытой операции. Во время процедуры через бедренную артерию вводится очень тонкая трубка, называемая катетером, которая достигает уровня кровеносных сосудов, питающих опухоль. Затем при помощи различных специальных средств питание опухоли блокируется. Таким образом, во время предстоящей операции риск массивной кровопотери уменьшается. Это значительно снижает уровень осложнений во время операции и в послеоперационном периоде, - ответил врач.

- Как проводится хирургическое удаление опухоли?

- Хирургическое удаление каротидной хемодектомы является радикальным методом лечения. Операция представляет сложность из-за плотной связи опухоли с ветвями сонной артерии и близкого расположения, а порой и вовлечения, блуждающих и подъязычных нервов. Поэтому во время диагностического этапа очень важно определить точную топографическую анатомию опухоли по данным КТА. В большинстве случаев (60–70%) опухоль может быть удалена без необходимости удаления части сонной артерии. Если стенка артерии все же нуждается в реконструкции, это возможно осуществить при помощи наложения сосудистого шва – отметил врач.

- Иногда требуется более сложное восстановление, такое как наложение заплаты на отверстие, сделанное во время удаления опухоли, или полная замена участка артерии обходным трансплантатом (использование другого кровеносного сосуда для создания нового пути для кровотока). Удаление опухоли может сопровождаться удалением части сонной артерии с протезированием ее большой подкожной веной либо синтетическим протезом – добавил Абай Тулемисов.

Команда сосудистых хирургов Национального научного онкологического центра обладает большим клиническим и практическим опытом в работе с сонными артериями и их новообразованиями, и принимает особые меры предосторожности, чтобы снизить риск осложнений. Врачи клиники расскажут пациентам обо всех возможных рисках в каждом конкретном случае.

В научной литературе врачи отмечают отсутствие рецидивов заболевания после проведения операции, при сроке наблюдения до 15 лет. Но для успешного оперативного лечения, по их мнению, важна "высокая степень клинической настороженности и ранняя диагностика". Второй немаловажный фактор успешного лечения – операция должны выполняться опытным хирургом.

- Как не допустить осложнений, куда обращаться, если человек заподозрил у себя это заболевание на начальной стадии? Какие обследования необходимо пройти?

- Как только человек обнаружил у себя уплотнение в области шеи, это должно его насторожить. В этом случае ему необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу общей практики. Для установки предварительного диагноза врач назначит необходимые инструментальные исследования, включающие в себя ультразвуковое исследование мягких тканей шеи и ультразвуковую допплерографию магистральных сосудов. Далее пациент направляется для консультации к соответствующим специалистам с целью решения дальнейшей тактики лечения – ответил врач.

В целом, проблемы с сосудами у человека возникают в связи с его образом жизни. Залог здоровья сосудов – это правильная диета с малым содержание жира, соли, поддержание физической активности. Доказано, что курение в разы повышает поражение сосудов, так как вызывает их стойкое сужение. Это способствует повышению артериального давление в сосудах, что так же приводит к их повреждению.

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