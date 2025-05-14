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Общество

Жительнице Алматы удалили гигантскую опухоль сердца

Алматы, сердце, операция, женщина, опухоль, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 14:16 Фото: gov.kz
В Городском кардиологическом центре Алматы провели уникальную операцию: кардиохирурги удалили миксому – редкую доброкачественную опухоль, которая угрожала жизни молодой женщины, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения страны за 14 мая 2025 года, пациентка поступила с жалобами на одышку и нехватку воздуха.

Эхокардиография выявила миксому размером 6×4 см в левом предсердии – такую опухоль невозможно вылечить медикаментами, нужна срочная операция.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Опухоль удалена, внутрисердечный кровоток восстановлен. Уже на следующий день пациентка начала ходить без симптомов, а вскоре была выписана домой.

"Такие случаи напоминают, насколько важны своевременная диагностика и квалифицированная медицинская помощь. Молодая женщина получила второй шанс на полноценную жизнь – и это наша главная награда", – отметили врачи.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 14:16
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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