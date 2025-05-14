Жительнице Алматы удалили гигантскую опухоль сердца
Фото: gov.kz
В Городском кардиологическом центре Алматы провели уникальную операцию: кардиохирурги удалили миксому – редкую доброкачественную опухоль, которая угрожала жизни молодой женщины, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения страны за 14 мая 2025 года, пациентка поступила с жалобами на одышку и нехватку воздуха.
Эхокардиография выявила миксому размером 6×4 см в левом предсердии – такую опухоль невозможно вылечить медикаментами, нужна срочная операция.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Опухоль удалена, внутрисердечный кровоток восстановлен. Уже на следующий день пациентка начала ходить без симптомов, а вскоре была выписана домой.
"Такие случаи напоминают, насколько важны своевременная диагностика и квалифицированная медицинская помощь. Молодая женщина получила второй шанс на полноценную жизнь – и это наша главная награда", – отметили врачи.
Материал по теме
Врач раскрыл, что долгий сон может убивать
8 мая мы рассказывали, что казахстанские врачи спасли иностранца с параличом после падения на Шымбулаке. Что произошло, можно прочитать по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript