Жительнице Алматы удалили гигантскую опухоль сердца

В Городском кардиологическом центре Алматы провели уникальную операцию: кардиохирурги удалили миксому – редкую доброкачественную опухоль, которая угрожала жизни молодой женщины, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения страны за 14 мая 2025 года, пациентка поступила с жалобами на одышку и нехватку воздуха.

Эхокардиография выявила миксому размером 6×4 см в левом предсердии – такую опухоль невозможно вылечить медикаментами, нужна срочная операция.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Опухоль удалена, внутрисердечный кровоток восстановлен. Уже на следующий день пациентка начала ходить без симптомов, а вскоре была выписана домой.

"Такие случаи напоминают, насколько важны своевременная диагностика и квалифицированная медицинская помощь. Молодая женщина получила второй шанс на полноценную жизнь – и это наша главная награда", – отметили врачи.

Материал по теме Врач раскрыл, что долгий сон может убивать

8 мая мы рассказывали, что казахстанские врачи спасли иностранца с параличом после падения на Шымбулаке. Что произошло, можно прочитать по этой ссылке.