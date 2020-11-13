В Алматы выпал первый снег
Жители города делятся фотографиями в соцсетях.
Фото : Instagram13 ноября 2020, 00:39
В ночь с 12 на 13 ноября в Алматы выпал первый снег, передает zakon.kz.
Жители города делятся фотографиями в социальных сетях.
Ранее в РГП "Казгидромет" прогнозировали, что трое суток в Алматы температурный фон будет держаться в пределах 0,-5° ночью и 0,+5° днем.
Авторы фото: @dolzhnikova.nadezda, @pretty_kesem, @999muslim999
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