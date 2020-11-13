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В Алматы выпал первый снег

Жители города делятся фотографиями в соцсетях.

Фото : Instagram13 ноября 2020, 00:39

В ночь с 12 на 13 ноября в Алматы выпал первый снег, передает zakon.kz.

Жители города делятся фотографиями в социальных сетях.

Ранее в РГП "Казгидромет" прогнозировали, что трое суток в Алматы температурный фон будет держаться в пределах 0,-5° ночью и 0,+5° днем.

Авторы фото: @dolzhnikova.nadezda, @pretty_kesem, @999muslim999


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