Жители города делятся фотографиями в соцсетях.

В ночь с 12 на 13 ноября в Алматы выпал первый снег, передает zakon.kz.

Жители города делятся фотографиями в социальных сетях.

Ранее в РГП "Казгидромет" прогнозировали, что трое суток в Алматы температурный фон будет держаться в пределах 0,-5° ночью и 0,+5° днем.

Авторы фото: @dolzhnikova.nadezda, @pretty_kesem, @999muslim999

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