В Астане выпал первый снег и жители столицы активно делятся в соцсетях красивыми кадрами, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

При этом с 8 утра 12 октября в связи с улучшением погодных условий планируется открытие движения для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения, которые были закрыты ранее. В частности, речь идет о трассе "Астана – Петропавловск".

Также накануне синоптики сообщали, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 17 областях Казахстана на 12 октября объявлено штормовое предупреждение. В Алматы ночью ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.