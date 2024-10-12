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В Астане выпал первый снег

снег, первый снег в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 09:11 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане выпал первый снег и жители столицы активно делятся в соцсетях красивыми кадрами, сообщает Zakon.kz.
снег, первый снег в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 09:11

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

При этом с 8 утра 12 октября в связи с улучшением погодных условий планируется открытие движения для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения, которые были закрыты ранее. В частности, речь идет о трассе "Астана – Петропавловск".

Также накануне синоптики сообщали, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 17 областях Казахстана на 12 октября объявлено штормовое предупреждение. В Алматы ночью ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.

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