Налог на роскошь может пополнить казну на 1 трлн тенге - эксперт

Введение налога на роскошь не коснется 90% казахстанцев - Кривошеев.

Вчера депутат Сената Марат Бахтиярулы на пленарном заседании предложил ввести в Казахстане налог на роскошь. По его мнению, состоятельные казахстанцы должны нести социальную ответственность перед народом и направлять свои богатства в развитие страны. Но найдет ли такое предложение поддержку общественности, и что можно считать роскошью? Своим мнением по этому поводу с zakon.kz поделились эксперты.

Так, экономический обозреватель и блогер Денис Кривошеев считает, что такой налог в стране нужно было вводить давно.

Об этом я говорю, наверное, последние лет 5 - справедливость налогообложения – когда богатые платят больше. Это правильно, так должно быть. Это справедливо, это мы видим в мировой практике: в США, например, в Англии, когда случился коронокризис, состоятельные люди сами предложили поднять им налоги, чтобы быть более полезными для общества. Обеспеченные люди имеют огромное количество объектов недвижимости, имущества и они никаким образом не формируют государственный бюджет, - сказал Кривошеев.

Он полагает, что сам по себе налог на роскошь подразумевают компенсацию более низкого налога на имущество, которое у нас есть.

"Получается, ты можешь платить налог на имущество 2 тысячи тенге в год, если у тебя одна квартира. А если у тебя условно 20 квартир или 100 квартир? Это не есть правильно и несправедливо. Нам вообще нужно пересматривать как налог на имущество, определив ту самую нижнюю планку, которая бы показывала, что человек малообеспеченный и чем больше у него недвижимости, тем больше нужно платить", - отметил эксперт.

На вопрос, что можно считать роскошью он заметил, что это, конечно, не квартира в 40 квадратных метров.

"Конечно, нужно определиться с минимальным количеством квадратных метров на человека, которое облагается по нижней ставке. 40 квадратов на человека – это норма, если вы живете в квартире 120 квадратов, это у вас единственная недвижимость и прописано трое человек, или дом у вас 120-150 квадратов – это нормально. Речь идет о том, что есть люди, у которых сотни квартир и эти люди умудряются их сдавать в аренду не платить налогов. Получается, мы формируем так называемую рентную экономику и не стимулируем инвестиции в реальный сектор. Самым главным инвестиционным инструментом в Казахстане была и остается недвижимость", - пояснил Кривошеев.

По его мнению, введение налога на роскошь не коснется 90% казахстанцев.

Введение такого налога будет встречать сопротивление в первую очередь у тех, кто его будет принимать. Поэтому до сих пор в Казахстане нет деклараций о доходах и расходах. Дело не в техническом сопровождении, а в ментальном, что придется отчитаться, что придется зафиксироваться, придется показать, что у тебя есть на самом деле и пропорционально платить налоги, - считает эксперт.

По его словам, введение налога на роскошь позволит существенно увеличить поступления в бюджет.

Мы уже считали, что если сейчас пересмотреть налоговое законодательство, ввести полноценную кадастровую стоимость, и ввести повышенные коэффициенты на этот налог, то речь идет о дополнительном вливании в экономику ежегодно не менее триллиона тенге, - резюмировал он.

Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Данияр Ашимбаев.

Учитывая склонность нашего населения к пафосным покупкам и активному потребления такой налог мог бы неплохо пополнить бюджет. Вопрос - в его грамотном введении, - сказал он.

По его мнению, роскошью можно считать определенные виды автомобилей, дорогих аксессуаров, недвижимости, наличие собственной яхты, самолета. Однако политолог не уверен, что такой налог если и будет введен, то будет работать в полной мере.

Просто у нас проблема в том, что все активы достаточно умело юридически запрятаны. Часто бывают разговоры, что те или иные госслужащие носят дорогие часы. Но с другой стороны, как определить – настоящие это часы или подделка? И что это его собственность, а не взял поносить на один день. Надо понимать казахстанскую практику, когда вводится какое-то ограничение, ужесточение, то сразу находится масса лазеек, как их обойти, - пояснил Ашимбаев.

К примеру, продолжил он, обязали госслужащих декларировать доходы и они переписывают все активы на жену, на детей, обязали декларировать жену – переписали на двоюродных, троюродных братьев. В Казахстане много родственников.

Конечно, можно ввести такой налог, проблема в том, что доказать, что это именно его собственность – невозможно. А как будет введено, на кого не распространяется такой налог, схема сразу автоматически рушится. Нужно исходить из того, что единые ставки - это есть источник пополнения казны. Как только вводятся любые исключения из правил, сразу выясняется, что 100 процентов населения имеет соответствующие льготы. Сразу начнется кампания – я сам себя создал, недавно поднялся, работал грузчиком…и почему я должен? – полагает эксперт.

"И потом еще возникает вопрос, если человек много работает, создает рабочие места, почему он должен платить налогов больше? Эта дискуссия древняя, как налоговая система. Очень сложно найти такой вариант, который бы устраивал абсолютно всех. К тому же в нашей стране с богатыми традициями коррупции нужно понимать, как только делаются исключения, они сразу становятся правилами. Как это было с автомобилями с армянскими номерами. Сколько говорили, что они ввезены незаконно, в итоге для социальной стабильности пролоббировали упрощенную схему. Или, скажем, акция по погашению долгов по кредитам. Вроде как социальная акция, а деньги пошли в банки, которые и так небедные. Надо понимать, что в любой красивой акции есть как минимум две стороны медали", - заключил Данияр Ашимбаев.

Как сообщалось, сенатор предложил обложить налогом предметы роскоши, к примеру, яхты, самолеты, элитную недвижимость, дорогие автомобили и драгоценности.

В свою очередь глава Минэкономики Руслан Даленов отметил, что налог на роскошь ведомством рассматривался, планы по его введению есть.

Подготовила Лариса Черненко

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