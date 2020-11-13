5,4 млрд тенге было похищено из TengriBank

Досудебное расследование продолжается.

Бывших топ-менеджеров АО "TengriBank" подозревают в хищении свыше 5,4 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) в отношении бывшего топ-менеджмента АО "TengriBank" о хищениях денежных средств Банка на общую сумму свыше 5,4 млрд тенге.

9 ноября текущего года следственным судом города Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев в отношении: бывшего заместителя председателя правления Банка Ильясова Бахтияра Абдинуровича; бывшего заместителя директора Алматинского филиала Банка Жадыкова Асета Урисбаевича; руководителя одной из подконтрольных им компании Жилкибаевой Назгуль Маманшаловны (по поддельным документам получила заведомо безвозвратный кредит в размере 3 млн долларов США), - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

9 ноября в Сети появились сообщения о том, что задержаны экс-заместитель председателя правления АО "TengriBank" Бахтияр Ильясов и экс-заместитель директора Алматинского филиала АО "TengriBank" Асет Жадыков. 10 ноября данную информацию подтвердили в Министерстве финансов.

Напомним, "TengriBank" лишили лицензии на проведение банковских операций в сентябре 2020 года.

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