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Каспийского тюленя занесли в Красную книгу РК

Решение о том, чтобы внести каспийских тюленей под охрану государства, было принято еще летом.

Фото : kursiv.kz13 ноября 2020, 15:36

Правительство Казахстана приняло постановление от 9 ноября 2020 года о внесении дополнения в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, передает zakon.kz.

В частности, в Перечне класс "Млекопитающие" дополнен строкой: 128-1 Каспий итбалығы Pusa caspica Каспийский тюлень.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Решение о том, чтобы внести каспийских тюленей под охрану государства, было принято летом на заседании межведомственной зоологической комиссии по вопросам рыбного хозяйства. Тогда отмечалось,что включение каспийского тюленя в перечень позволит создать в республике особо охраняемую природную территорию.

Это произошло после того, как стало известно о нескольких фактах жестокого обращения с тюленями, когда отдыхающие на пляже забросали животное камнями, в другом случае – забили палками.


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