Исчезнет ли каспийский тюлень как вид

Каспийский тюлень внесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных еще в 2020 году. Работы по созданию специального резервата для сохранения популяции морского животного планируются с 2022 года. Как реализуется этот план, расскажет Zakon.kz.

На данный момент Комитетом рыбного хозяйства МСХ РК ведутся организационные работы. Редакция Taspanews.kz узнала у специалистов о тяготах жизни тюленей, будущем резервате и антропогенном влиянии на экосистему Каспия.

Под угрозой исчезновения

Директор Учреждения "Институт гидробиологии и экологии" Миргалий Баймуканов рассказал, что жизнь каспийского тюленя зависит от множества факторов. Этот вид, некогда процветавший в Каспийском море, теперь исчезает. Значительно сократила его численность промышленная добыча тюленя, которая активно развивалась со второй половины XVIII века и достигла апогея в XIX и начале ХХ века. А затем промышленная революция и связанное с ней загрязнение моря ядохимикатами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами привели к тому, что развились патологические процессы в организме животных. Они привели к сокращению воспроизводства, снижению иммунитета и периодической гибели тюленей.

"Наиболее яркий пример – массовая гибель тюленей от эпидемии собачьей чумы, случившаяся в конце прошлого века и на заре нынешнего. Эта болезнь унесла более чем 30 тыс. особей", – рассказал эксперт.

Потепление климата и регрессия моря, как считает Баймуканов – это тоже вызов каспийскому тюленю. Потепление сокращает площадь ледового покрова в зимний период в Северном Каспии и приводит к учащению экстремально теплых зим. А каспийский тюлень – вид, размножающийся зимой на льдах. И неблагоприятная обстановка сокращает его воспроизводство.

"Обмеление забирает у тюленей обжитые лежбища, где они могли линять и отдыхать. Теперь же они вынуждены прибиваться к мелким обмываемым водой островкам, так называемым шалыгам", – пояснил эксперт.

Но частые ветры приводят к нагонам воды, тюлени покидают лежбища, находятся в море, ждут, когда опять случится сгон воды, чтобы продолжить линьку. Это приводит к большим энергетическим затратам, нарушению физиологических процессов.

Баймуканов считает, что все это вкупе с воздействием загрязнения моря может увеличить смертность тюленей. За многие тысячелетия обитания тюленей в Каспийском море многократно происходила регрессия моря, но тогда тюлени были полновластными хозяевами и могли посещать такие крупные острова, как Тюленьи, которые не подвержены такому воздействию обмеления, сгонов и нагонов воды.

"Но человек давно уже истребил и согнал тюленей с этих островов. И, по результатам наших исследований, морские звери находят приют только на островах мелководного северо-востока Каспия, труднодоступных для людей", – рассказал Баймуканов.

Здесь их насчитывали около 60 тыс., но падение уровня моря сгоняет тюленей и отсюда.

Резерват

Единственным решением должно быть создание государственного природного резервата для каспийского тюленя. Но его территория должна быть обширной и резерват должен служить цели не только сохранения, но и восстановления, возврата тюленей на их исконные берега архипелага Тюленьи острова и на образующиеся рядом новые острова. Баймуканов считает, что этот глубоководный район моря может стать наиболее благоприятным местом для залегания тюленей в период падения уровня и обмеления моря.

По мнению эксперта, при планировании деятельности резервата необходимо также учитывать интересы прежде всего местного населения, проживающего вблизи – это населенные пункты Кызылозен, Форт-Шевченко, Баутино.

Нужно развивать экотуризм, изготовление сувениров, наладить механизм компенсации местному населению неизбежных потерь, которые происходят при изъятии государством акватории моря для сохранения каспийского тюленя, считает эксперт.

Для этого разработан и поддержан Комитетом рыбного хозяйства МСХ РК план действий по сохранению каспийского тюленя в казахстанском секторе Каспийского моря. В нем учитываются все социально-экономические и экологические проблемы, связанные с сохранением уникального вида морского млекопитающего Центральной Азии.

"Правда, этот план до сих пор еще не согласован другими государственными ведомствами и просто пылится на полках", – посетовал Баймуканов.

В Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Казахстана сообщили, что создание государственного природного резервата в виде самостоятельного юридического лица с соответствующей штатной численностью планируется во втором полугодии текущего года.

Охраняемая природная территория будет носить название "Государственный природный резерват "Каспий итбалығы". В ведомстве подтвердили, что постановление о ее создании прошло процедуру согласования в государственных органах РК, его осталось утвердить правительству Казахстана.

Между тем, по самым пессимистическим оценкам численности, тюленей на Каспии осталось порядка 300 тысяч.