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Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние программы

По мнению артиста, в таком случае "кто-то, может, и заметит" отрасль, где заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение месяцев.

Фото : HotGEO14 ноября 2020, 18:31

Певец Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних программах, чтобы привлечь внимание общества к бедственному положению шоу-бизнеса из-за коронавирусных ограничений, сообщает zakon.kz.

В своем Instagram, он пожаловался на введенные властями из-за пандемии ограничения, связанные с театрами и музыкальными площадками.

А так как, спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января, то по мнению Меладзе, в таком случае "кто-то, может, и заметит" отрасль, где заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение месяцев.

Как подчеркнул артист, без новогодних концертов, которые в этом году отменили, не будет ощущения праздника и добавил, что людям останется только смотреть программы по телевизору.


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