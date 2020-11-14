Кардиолог предупредил об осложнениях после COVID-19

Специалист подчеркнул, что на фоне пандемии особое значение приобретают методы самоконтроля.

Коронавирус дает осложнение на сердечно-сосудистую систему, сообщил генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто, сообщает zakon.kz.

Его слова приводятся на сайте Минздрава РФ.

При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, "перебоев" в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам и проведение необходимых для выявления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, начала необходимого лечения, прохождения курса реабилитации, - сказал кардиолог.

Шляхто посоветовал страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями людям в период пандемии коронавируса соблюдать здоровый образ жизни, а также соблюдать диету и принимать назначенные лечащим врачом препараты. Плановые обследования, по словам кардиолога, в этот период могут быть сильно отложены.

Специалист также подчеркнул, что на фоне пандемии особое значение приобретают методы самоконтроля и ведение дневников, в том числе с использованием соответствующих приложений.

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