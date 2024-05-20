Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы

Департамент государственных доходов Алматы выпустил на базе ИС “Параграф” специальное обращение к гражданам по поводу всеобщего декларирования и проверки мобильных переводов, сообщает Zakon.kz.

Руководитель департамента разъяснительной работы ДГД Алматы Айжан Бекеева рассказала о всех тонкостях декларирования и о том, почему предпринимателям сегодня выгодней работать "в белую".

Что такое декларация?

Декларация – это форма отчетности, в которой граждане Казахстана должны отразить (задекларировать) свои активы в РК и за рубежом.

Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами декларации об активах и обязательствах, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица. Это:

недвижимость и транспорт за рубежом;

деньги в иностранном банке свыше 1000 МРП;

доля участия в иностранной компании;

ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);

договор долевого участия (доля в жилом здании); инвестиционное золото (золото в слитках);

объекты интеллектуальной собственности и авторского права;

наличные деньги в пределах 10 000 МРП;

нотариально заверенные договора займов с другими лицами;

другое имущество (по желанию) – культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.

Зачем нужно всеобщее декларирование?

По словам Айжан Бекеевой, цель всеобщего декларирования – улучшение финансовой ситуации, снижение теневой экономики и уровня коррупции, обеспечение справедливого налогообложения и совершенствования социальной политики. Все граждане республики должны платить налоги соразмерно своим доходам, а государство в свою очередь будет видеть реальные доходы населения и сможет лучше выстроить социальную политику. Это позволит обеспечить лучшие условия для жизни.

"Честным гражданам, соблюдающим законы, нечего бояться – им важно предоставить правдивую информацию о своих доходах, чтобы помочь обществу и государству". Айжан Бекеева

Более подробная видеоинструкция в ролике ДГД Алматы и ИС "Параграф"

Этапы всеобщего декларирования

Всеобщее декларирование в Казахстане включает в себя четыре этапа.

с 1 января 2021 года декларирование коснулось государственных служащих, лиц, приравненных к ним и их супругов – всего порядка 580 тыс. человек;

с 1 января 2023 года декларации предоставили работники госучреждений и квазигоссектора (и супруги) – более 2 млн человек;

с 1 января 2024 года введено декларирование для руководителей и учредителей (участников) юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и их супругов – около 4 млн человек;

в 2025 году пройдет завершающий этап, в рамках которого входную декларацию об активах и обязательствах предоставит оставшаяся часть граждан. Это порядка 6,4 млн человек – наемные работники частных структур, пенсионеры, студенты и безработные.

Мобильные переводы: что можно, что нельзя?

В рамках 3-го этапа всеобщего декларирования остро встал вопрос о мобильных переводах как признаке теневой экономики, считают в ДГД Алматы. Очевидно, что мобильные переводы представляют сегодня серую зону для бесконтрольного оборота финансов. Контроль за мобильными переводами нужен для создания равных условий для всех граждан и для справедливого налогообложения. Сейчас для предпринимателей намного выгодней соблюдать налоговое законодательство, поскольку налоговые процедуры упрощены, а ставки снижены от 1 до 4%.

"Предприниматель обязан принимать оплату товаров или услуг на банковский счет, открытый для предпринимательской деятельности, что предусмотрено и налоговым законодательством, и Кодексом предпринимателя. При этом цена товара, отпускаемого как по безналичному, так и по наличному расчету должна быть одинаковой. Если же предприниматель при расчете использует личный счет, то он уходит "в тень" и сразу подпадает под налоговый контроль". Айжан Бекеева

Мобильные переводы – это обычная и нормальная часть жизни, но прием множественных переводов – как минимум вызывает подозрение.

"Проверка мобильных переводов затронет всех граждан без исключения, но добросовестным налогоплательщикам не за что переживать". Айжан Бекеева

В 2023 году все банки второго уровня отправили в налоговые органы списки государственных служащих, превысивших критерии переводов 2022 года. В следующие годы такая же информация будет предоставляться абсолютно по всем другим категориям граждан. Так, сведения по бизнесменам поступят в соответствующие органы в 2025 году по итогам 2024 года. В 2026 году этой системой будут охвачены все остальные граждане РК.

Как производится сбор, передача, хранение и отслеживание данных о мобильных переводах

Важно отметить, что КГД не собирает и не накапливает в развернутом виде информацию о ваших мобильных переводах. Это значит, что ваши данные никогда не попадут в руки злоумышленников, это также гарантировано банковским и налоговым законодательством. Весь сбор информации по мобильным переводам, касающихся 100 и больше лиц, находятся на стороне банков граждан и полностью защищены банковской системой безопасности.

Банки передают информацию налоговым органам в отчетном виде с указанием ИИН граждан без развернутой информации о том, какие именно переводы были получены. Налоговый орган проведет проверку этих данных и, при признаках теневого предпринимательства, направит уведомление.

В ответе на это уведомление предприниматель может пояснить, что это были за переводы. Если эти переводы имели целью лечение или благотворительность, то по таким переводам нужно будет показать использование собранных средств по назначению. Если эти переводы были осуществлены в рамках предпринимательской деятельности и гражданин имеет статус ИП, они должны быть отражены в предпринимательской декларации ИП.

"Если же гражданин не является индивидуальным предпринимателем, то при выявлении у него предпринимательских переводов он должен будет уплатить 10% от выявленной суммы, а в дальнейшем – зарегистрироваться в качестве ИП". Айжан Бекеева

Критерием определения теневого предпринимательства является получение переводов одним физическим лицом на личный банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев. При этом повторяющиеся ИИН в переводах будут считаться переводами от одного лица и не будут являться основанием для проверки.

Физические лица могут делать мобильные переводы в личных целях, отправлять деньги родственникам, детям, друзьям, заниматься сбором средств на мероприятия. Такие переводы контролю не подлежат, отметили в ДГД Алматы.

Штрафы и наказания

За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 51 750 тенге (15 МРП).

За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз – предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 10 350 тенге (3 МРП) (ст. 272 КоАП).

За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – штраф в размере 300% (ст. 275 КоАП)

При возникновении вопросов по декларированию следует обращаться в Комитет государственных доходов Алматы по телефону: 8 727 267 69 26, либо по единому номеру госуслуг 1414.