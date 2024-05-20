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Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая

Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 12:18 Фото: unsplash
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какая погода ожидает жителей Казахстана в ближайшие трое суток – с 21 по 23 мая 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", период дождливой погоды на большей части страны продолжается.

"Атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди с грозами, градом и усиление шквалистого ветра практически во всех областях. Лишь в отдельные дни в западных регионах под влиянием высокого давления дожди прекратятся и в ночные часы ударят заморозки до -2°С", – говорится в сообщении.

А юго-западные потоки, согласно прогнозу, обусловят дневной прогрев температуры в рамках майского климата:

  • в западных, южных регионах повышение до +18+28°С;
  • в северных, центральных, восточных регионах до +15+23°С;
  • лишь 23 мая на крайнем севере страны понижение до +7+15°С.

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О том, в каких регионах Казахстана на понедельник, 20 мая 2024 года, объявили штормовое предупреждение, можете узнать здесь.

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