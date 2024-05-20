Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая

Фото: unsplash

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какая погода ожидает жителей Казахстана в ближайшие трое суток – с 21 по 23 мая 2024 года.

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