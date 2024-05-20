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Какие продукты не стоит есть пожилым людям

Какие продукты не стоит есть пожилым людям , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 01:25 Фото: pixabay
Некоторые виды продуктов могут быть вредны для пожилых людей. О принципах правильного питания для достижения долголетия рассказала российский нутрициолог Ирина Семаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 20 мая рассказала изданию Life.ru.

По словам специалиста, пожилым людям следует избегать жирного мяса, поскольку оно негативно влияет на суставы. Кроме того, следует ограничить употребление соли, кофе и сладостей. Определенные популярные фрукты также могут быть вредны.

"Хурма, бананы, дыни и сладкие груши при употреблении более одной штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения уровня холестерина", — пояснила нутрициолог.

Вместо этих фруктов рекомендуется включать в рацион яркоокрашенные овощи, ягоды, авокадо, тыквенные семечки и продукты, богатые кальцием.

Ранее российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что длительное следование популярной кетодиете может вызывать старение клеток.

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