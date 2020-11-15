В России арестован мэр Томска
Предполагается, что Кляйн действовал в интересах крупнейшей пивоваренной компании, генеральным директором и основным бенефициаром которой является его супруга. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовал суд, сообщает zakon.kz.
Следственный комитет РФ ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу. По мнению следователей, высокопоставленный чиновник может оказывать давление на свидетелей.
Во время заседания суда, которое прошло без слушателей и посторонних лиц из-за мер противоэпидемиологического характера, у здания собрались несколько десятков депутатов Гордумы, чиновников мэрии и горожан, поддерживающих Кляйна. Отмечается, что они собирали подписи под ходатайством об избрании градоначальнику меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября, прямо во время утреннего совещания. Предполагается, что Кляйн действовал в интересах крупнейшей пивоваренной компании, генеральным директором и основным бенефициаром которой является его супруга.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Чиновник отказался признать себя виновным.
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