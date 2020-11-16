Сайт Egov.kz заработал

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что сайт работает в прежнем режиме.

Работа сайта Egov.kz восстановлена, передает zakon.kz.

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что сайт электронного правительства Egov.kz работает в прежнем режиме, пользователям доступны все функции с 13.13 часов.

Утром 16 ноября казахстанцы не смогли получить услуги электронного правительства на сайте. При этом в АО "НИТ" сообщили, что услуги можно получить через приложение eGov mobile, или через чат-боты в соцсетях (facebook, ВКонтакте). Также продолжает работу telegram-бот.

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