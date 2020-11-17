Автора красивого видео с фламинго в Актау привлекли к ответственности

Есть нормы законодательства, регулирующие проведение съемок в заповедных и охраняемых территориях.

Автора видео с фламинго Азамата Сарсенбаева штрафовать не будут, передает zakon.kz.

Напомним, Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю розовых фламинго в Актау. Позже автор видео сообщил, что его хотят привлечь к административной ответственности по статье "Нарушение правил охраны мест произрастания растений и среды обитания животных, правил создания, хранения, учета и использования зоологических коллекций, а равно незаконные переселение, интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных".

Ситуацию прокомментировала директор департамента по связям с общественностью министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева.

Она признала работу Азамата восхитительной. Отметила, что видео было опубликовано не только на ресурсах отечественных СМИ, но и в мировых. Безусловно, такая красота вызывает восхищение, чувство гордости у граждан. Многие недоумевают, почему за такие прекрасные фотографии, видео, интерес к которым проявили во многих странах, последовали санкции в отношении автора в видео.

Есть нормы законодательства, регулирующие проведение съемок в заповедных и охраняемых территориях. Во-первых, нужно получить разрешение. Во-вторых, на территории нужно соблюдать определенные правила поведения, чтобы не беспокоить животных и птиц. Чтобы вы понимали: фламинго очень осторожны и могут покинуть свои гнезда и место обитания при малейшей угрозе. Также съемки с дрона проводились без учета соблюдения необходимого расстояния. Поэтому, друзья, если вы планируете съемки, прошу обращаться в нашу пресс-службу, мы рассмотрим заявку и после согласования с Комитетом лесного хозяйства дадим ответ по разрешению. Естественно, за процессом будут следить инспектора на местах.

В ситуации с Азаматом Сарсенбаевым обошлись предупреждением, штраф ему не выписали.

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