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События

Красиво и страшно: атмосферное видео с вернувшимися в Актау фламинго

Фламинго, Мангистау, Каспий, видео, Актау, Сарсенбаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 10:14 Фото: Instagram/Азамат Сарсенбаев
Казахстанский блогер из Мангистауской области Азамат Сарсенбаев поделился свежими кадрами с фламинго, сообщает Zakon.kz.

"Фламинго возвращаются в Мангистау", – указано в подписи к публикации в Instagram.

Видео получилось атмосферным и "страшно красивым" из-за фона, на котором сняты птицы: коптящие небо трубы завода

Реакция подписчиков блогера на видео была разная: кто-то оценил красоту кадров, а кто-то просто поставил плачущий эмодзи. Некоторые зрители предположили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта.

В октябре 2024 года в степи около Актау нашли сразу несколько окровавленных мертвых фламинго. Этот случай прокомментировали в Минэкологии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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