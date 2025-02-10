Красиво и страшно: атмосферное видео с вернувшимися в Актау фламинго

Казахстанский блогер из Мангистауской области Азамат Сарсенбаев поделился свежими кадрами с фламинго, сообщает Zakon.kz.

"Фламинго возвращаются в Мангистау", – указано в подписи к публикации в Instagram.

Видео получилось атмосферным и "страшно красивым" из-за фона, на котором сняты птицы: коптящие небо трубы завода

Реакция подписчиков блогера на видео была разная: кто-то оценил красоту кадров, а кто-то просто поставил плачущий эмодзи. Некоторые зрители предположили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта.

В октябре 2024 года в степи около Актау нашли сразу несколько окровавленных мертвых фламинго. Этот случай прокомментировали в Минэкологии.