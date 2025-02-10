Красиво и страшно: атмосферное видео с вернувшимися в Актау фламинго
Фото: Instagram/Азамат Сарсенбаев
Казахстанский блогер из Мангистауской области Азамат Сарсенбаев поделился свежими кадрами с фламинго, сообщает Zakon.kz.
"Фламинго возвращаются в Мангистау", – указано в подписи к публикации в Instagram.
Видео получилось атмосферным и "страшно красивым" из-за фона, на котором сняты птицы: коптящие небо трубы завода
Реакция подписчиков блогера на видео была разная: кто-то оценил красоту кадров, а кто-то просто поставил плачущий эмодзи. Некоторые зрители предположили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта.
В октябре 2024 года в степи около Актау нашли сразу несколько окровавленных мертвых фламинго. Этот случай прокомментировали в Минэкологии.
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