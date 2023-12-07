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Какие космические аппараты будет запускать Россия с космодрома "Байконур" в 2024 году

Какие космические аппараты будет запускать Россия с космодрома "Байконур" в 2024 году Фото: пресс-служба космодрома
Аэрокосмический комитет подготовил проект постановления правительства РК "Об утверждении заключения по плану запусков космических аппаратов с космодрома "Байконур" на 2024 год", сообщает Zakon.kz.

Цель документа – исполнение казахстанской стороной условий Договора аренды комплекса "Байконур" между правительством Казахстана и правительством России от 10 декабря 1994 года.

"Правительство Республики Казахстан согласовывает представленный российской стороной (нота Министерства иностранных дел РФ от 2 ноября 2023 года) план запусков космических аппаратов на 2024 год в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", программ международного сотрудничества и коммерческих проектов с космодрома "Байконур"", - говорится в заключении к документу.

При этом указывается, что Министерство иностранных дел РК сообщило, что российская сторона не имеет планов запусков космических аппаратов военного назначения и испытательных пусков ракет с космодрома "Байконур" на 2024 год.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 декабря.

Ранее сообщалось, что в казахстанский город Байконыр, который находится в аренде у Российской Федерации (в составе космодрома "Байконур"), упрощают въезд с 1 декабря 2023 года.

Лариса Черненко
Открытые НПА Правительство РК Правительство РФ Байконур
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