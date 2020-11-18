Девушка-призрак из ЗКО год назад пугала жителей России

Меньше года назад в российских СМИ писали о том, что призрак испугал жителя Липецка и жителя Дагестана.

Видео с девушкой-призраком на дороге, как оказалось, было снято не в ЗКО, передает zakon.kz.

В течение последней недели казахстанцы широко обсуждают девушку-призрака, держащую в страхе жителей Ханколь в ЗКО. Люди рассказывают истории о встрече с нечистой силой, делятся голосовыми записями, в некоторых пабликах появилась видеозапись, якобы снятая около села. Местные жители утверждают, что светловолосый призрак появляется на дороге.

Дошло до того, что сельский аким и местные жители совершили обряд жертвоприношения, а аким ЗКО поручил полиции провести проверку.

Но, как оказалось, распространяемое видео было снято не в ЗКО и даже не в Казахстане. "Следы" ведут в России. Меньше года назад в местных СМИ писали о том, что призрак испугал жителя Липецка и жителя Дагестана. А прикрепленное к новостям видео аналогично тому, что якобы недавно было снято в ЗКО.

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