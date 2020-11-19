В основе сюжета балета лежит легенда об истории семьи, которая мечтает о рождении ребенка и молит высшие силы о его появлении на свет.

Национальный балет "Зов степи" может стать визитной карточкой культуры Казахстана, его премьера состоится 11 и 12 декабря. По мнению профессионалов, этот спектакль будет понятен и востребован не только в нашей стране, но и далеко за рубежом, и тому есть ряд причин. Степь сама по себе поэтична, она вдохновляла многих людей искусства на создание различных произведений. Вот и в новом балете вместе со своими обычаями и традициями она стала центром внимания для художественно-постановочного состава, сообщает zakon.kz.

В него вошли знаменитые мастера из высокого мира искусства: дирижер-постановщик – Абзал Мухитдин, хореограф-постановщик Патрик де Бана, автор либретто – известный казахстанский кинорежиссер, сценарист, поэт Бахыт Каирбеков, автор адаптации хореографического либретто – Жан Франсуа Вазель. Художественный руководитель балетной труппы – Алтынай Асылмуратова. Рикардо Санчес Куэрда - художник по декорациям, Стефани Бауэрле - художник по костюмам, Карлос Пино-Кантана - композитор-аранжировщик, Джеймс Ангот – художник по свету. Дарига Тайшикова – консультант художника по костюмам, Ултай Ерденбекова – консультант художника по свету, Алина Усенбаева – специалист управления сценографии, Серик Басбаев, Зарина Аймуханова – художники по гриму.

В основе сюжета балета лежит легенда об истории семьи, которая мечтает о рождении ребенка и молит высшие силы о его появлении на свет. Придя в этот мир, он – будущий зодчий - становится главным героем произведения, вокруг которого разворачиваются все дальнейшие события. Борьба с завистниками, встреча с любимой, строительство города и многое другое ожидает его на жизненном пути.

Над либретто работал любимый многими казахстанский поэт Бахыт Каирбеков, создавший более ста документальных фильмов, а также художественный фильм "Жаксылык" и более десятка поэтических сборников. Он известен также и как переводчик, сценарист, кинорежиссер, академик Евразийской Академии телевидения и Радио (Москва, Россия), академик Академии Художеств Республики Казахстан, профессор Академии искусств им. Т. Жургенова, старший куратор НКН ЮНЕСКО, член Союза писателей Казахстана, член Союза кинематографистов Казахстана.

Время воплощения идей

Идея создать национальный балет самого высокого уровня зародилась в театре уже очень давно. К ее реализации приступили до начала пандемии.

Национальный балет имеет огромное значение для нашего репертуара, образно говоря, это лицо театра. Действительно, долгожданная для нас премьера, так как трудно найти хореографов-постановщиков, чтобы создать необычный балет на национальную тему. Хочется, чтобы это было интересно, и чтобы спектакль стал по-настоящему знаковым. Балет современный, он оригинален и по оформлению, и по хореографии, где оба акта не похожи друг на друга. Первую часть исполнят под гармонично подобранную музыку, которая дает определенный настрой, ощущение философской наполненности, она затягивает, вводит в магическое состояние. Естественно, что в этом современном балете не будет традиционных национальных движений. В нем много аллегорий, но, несмотря на это, все достаточно понятно. Мы волнуемся, я больше всего, потому что мне хочется, чтобы все было на достойном уровне. Перед нами стояла задача – показать эту историю так, чтобы она могла быть понятна не только здесь, в Казахстане, но и во всем мире, поэтому мы пригласили западного хореографа, который дает западную подачу, но при этом постановочная команда целиком сохраняет национальный дух, - отметила Алтынай Асылмуратова.

Композитор-аранжировщик Карлос Пино-Кантана создал компиляцию звуковой картины первого отделения, выстроенную из музыки разных авторов. Балет будет открываться созданным им звуковым рядом, настраивающим зрителя на восприятие захватывающей истории, повествуемой выразительнейшим языком танца. Экспликация образов главных героев передана яркой и самобытной музыкой известного казахстанского композитора Рената Гайсина и уникальными фольклорными композициями группы "Туран". В первом акте балета звучит музыка, исполненная как на различных синтезаторах, так и на древних народных инструментах, которым под силу изобразить звуки природы: ветра, журчание воды, вой волков.

Вторая часть спектакля – это наш современный мир, показанный через музыку балета Т. Кажгалиева "Степная легенда". В этой части представления публика увидит, как трансформируется жизнь степняка уже в контексте современного мира. Основная мысль всей этой истории заключается в том, что движение вперед невозможно без осознания своих корней и уважения к прошлому, к своим предкам. И, безусловно, это очень ярко отражено в музыке. Помимо хорошо известных и традиционно исполняемых четырех частей неоконченного балета "Степная легенда": Adagio, "Сваты", "Пассакалия", "Кыз-куу", здесь будут звучать два номера, которые, на мой взгляд, незаслуженно выпали из этой обоймы, они также принадлежат этому балету, это "Аул" и "Тобык". Сейчас я нахожусь на стадии завершения компьютерной редакции всей партитуры и оркестровых голосов балета, и теперь второе отделение получится из шести полноценных номеров. Таким образом, мы восстановили всю балетную сюиту, которую оставил нам талантливый композитор. Т. Кажгалиев, создавая этот замечательный балет, несомненно, находился на передовой композиторской школы, поэтому в его музыке можно заметить такие приемы как, например, политональную технику письма, полиметрию, использование слэпа у контрабасов, характерного больше для рок музыки. Композитор мастерски использовал богатейшую палитру тембральных красок и огромные возможности в передаче ритмических структур большого симфонического оркестра, поэтому, слушая эту музыку, публика легко проникается духом степной природы и быта казахского народа. И сегодня, спустя десятилетия, эта музыка слушается свежо, интересно и современно. Она будет исполнена большим составом Симфонического оркестра театра "Астана Опера", - поделился дирижер-постановщик Абзал Мухитдин.

Действительно сложной в этом балете артисты считают новаторскую хореографию балетмейстера Патрика де Бана. Известно, что по всему миру он создал множество спектаклей, в том числе и национальные балеты. В 2003 году основал собственную труппу Nafas Dance Company, вместе с которой гастролировал по многим странам мира: Турции, Голландии, Кубе, Израиле, Колумбии, Японии, Южной и Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и др. Патрик де Бана поставил и сам исполнил хореографический текст к двум фильмам всемирно известного испанского кинорежиссера Карлоса Сауры "Иберия" и "Фаду". О новом балете "Зов степи" он рассказывает с большим удовольствием.

Нужно понимать, что я не пытаюсь документально, детализировано представить на сцене историю Казахстана. Прежде всего, это будет потрясающе красивая легенда, больше похожая на мечту или сон. За основу я беру текст либретто и переношу его в зал в творческом взаимодействии с артистами. Для меня важно отразить историю страны через эмоции, символы, вещи, которые направляли, показывали путь вашим предкам. То есть мы не будем путешествовать от конкретной исторической даты до сегодняшнего дня. Но сможем донести смысл того, что на протяжении всего этого периода, для казахского народа были важны тотемные животные, к примеру, волк, лошадь и орел. Когда мы говорим о прошлом, мы говорим о природе и животных, горах и степях.

Для меня история подобна музыке, я пытаюсь прислушаться к звукам прошлого, которые рассказывают мне, как все было и стало сейчас, и как все будет происходить дальше.

Думаю, что в атмосфере этого балета казахстанцы узнают свою душу. Но абсолютно точно для себя решил не делать репродукцию казахского танца, для этого зрителю достаточно пойти и посмотреть выступление национального творческого коллектива. Все, что я делаю, делаю с большим уважением к земле, на которой нахожусь, потому что я гость. Когда пребываю в Китае, Южной Америке, Новой Зеландии, у меня совсем другие вибрации, отличные, например, от тех, что я испытываю, находясь в Казахстане. Приезжая на новое место, я должен почувствовать запах, увидеть природу, узнать традиции страны, где я нахожусь. И потом эти традиции дают мне информацию, которая мне нужна в работе.

Думаю, что это будет очень энергичный балет, артисты репетируют на износ, но от этого становятся только сильнее.

Зов степи – это зов сердца



Показать в балете степь и новый город предстоит команде художников-постановщиков. В "Астана Опера" процессом создания сценографии и костюмов, бутафории, света, видео руководит заместитель директора по художественно-производственным вопросам и эксплуатации здания Виктор Караре:

Это абсолютно новый подход в работе над спектаклем по многим критериям, потому что он рождается у нас на сцене. К созданию балета театр приступил год назад. Определенный объем коллектив выполнил в период карантина, даже когда многие отрасли останавливались, мы продолжали дистанционно делать то, что было в наших силах. Зрители увидят интересный двухактный спектакль, включающий 9 картин, и прекрасный финал. В данной постановке мы не используем привычные для публики видеопроекции, так как по задумке хореографа-постановщика, все акценты должны быть сделаны на хореографии, и только в поддержку ей визуально работают спецэффекты, сценические технологии, костюмы и декорации. Но вместе с тем все они уникальны, потому что в нашем театре не повторяется ни один спектакль.

Над ним работает более 200 человек, и постановочная команда надеется удивить зрительскую аудиторию своим профессионализмом и высоким творческим уровнем этого балета. Очень важно, что у нас в репертуаре появится своя национальная постановка.

Художник по декорациям Рикардо Санчес Куэрда рассказал, что в сценографии он старался обратиться к самой сути этой истории. - Мы надеемся, что часть балета, посвящённая природе, поможет понять вторую часть, посвященную рождению города. Первая максимально проста, в ней присутствуют самые необходимые элементы декораций. Это заснеженная степь, мавзолей, озеро, и наконец, горы. Мы оставили только самые традиционные вещи. Во второй части все будет совершенно другим, более современным, с множеством технологических решений, которые помогли показать, что представляет собой мегаполис Нур-Султан, передать дух этого города. Думаю, что последняя сцена о том, как город начинает "расти сверху" будет необычной и одновременно трогательной для публики. У двух актов есть объединяющее начало – традиции народа. В конце спектакля зрители вновь увидят тотемных животных, в действие балета возвратится снег и все то, что связано с природой.

На сцене молодое поколение

Хореограф-постановщик Патрик де Бана для участия в этом спектакле определил 2 состава исполнителей, причем многие из артистов станут открытием сезона, так как танцовщики достаточно молоды, но это ничуть не умаляет их профессионализма и артистичности.

В партии Отца заняты Жанибек Ахмедиев и Жанибек Иманкулов.

Для меня большая ответственность принимать участие в этом балете и исполнять такую важную роль. Очень интересно наблюдать за тем, как Патрик де Бана понимает и принимает наши традиции, интересно у него учится, брать для себя что-то новое. Хореография в этом спектакле необычная, это не классика, а современный балет с национальными элементами, причем балетмейстеру удалось достаточно гармонично объединить эти два компонента. Я исполняю партию Отца, традиционно, это глава, который должен беречь семью, быть ей крепкой опорой, воспитать своих детей, поддерживать любимую женщину. Мой герой возрастной, поэтому и пластика у меня совершенно особая. Я молодой артист, пробую, ищу, пытаюсь войти в образ, для меня важно раскрыть настоящий мужской характер отца, надеюсь, все получится. В центре сюжета не случайно представлена казахская семья, потому что через нее наиболее ясно можно увидеть наши ценности, обычаи и традиции, - заметил Жанибек Ахмедиев.

Роль Музы готовятся представить Анастасия Заклинская и Айгерим Бекетаева. Айгерим отметила, что для нее большое счастье танцевать в национальном балете, так как она патриот своей страны.

Мне выпал шанс исполнять партию Музы. Как только я услышала музыку балета, во мне сразу проснулась что-то родное, потому что звучание народных инструментов настраивает на определенный лад. Но когда я увидела первые движения своей партии, то честно сказать, даже опешила. Посыл хореографа был такой – из уродства нужно показать красоту, и чем дальше я знакомилась с ролью, тем больше Патрик де Бана раскрывал для меня глубину характера моей героини. Тот факт, что этот балет впервые ставится на нашу труппу, дает много плюсов. Мы не можем "подсмотреть" чье-то другое исполнение, как в классическом балете, нам нужно работать и телом, и головой, стараясь донести до публики идею балетмейстера. Уверена, что у нас получится грандиозный спектакль, и мне бы очень хотелось, чтобы этот национальный балет был показан в одном из лучших мировых театров.

Роль Матери в разные дни исполнят Аделина Тулепова и Анель Рустемова.

Партия Матери очень глубокая, серьезная и ответственная, в ней нужно передать любовь, ожидание ребенка, отчаяние, грусть, мечту, цель и, наконец, свершившееся чудо. Для каждой женщины ребенок – это самое дорогое. В определенный момент роль требует серьезной перемены: после всех испытаний, выпавших на долю Матери, показать долгожданную радость. Когда зритель смотрит на сцену, нужно настолько энергетически эмоционально донести до него, какие раньше были женщины, и это можно сделать даже просто взглядом. Они работали, любили, справлялись со всеми превратностями судьбы, и все это видно в их взгляде. Я вижу образ матери – сдержанной, сильной, с волевым характером женщины, но в то же время скромной. Хореограф – неординарный человек, талантливый постановщик, чувствующий каждую мелочь, замечающий каждую деталь. И от нас он требует многогранную эмоцию. И это должно отражаться не только в мимике, но главным образом, в движениях. У каждого хореографа свой почерк, требования, идеи. Это удивительный, потрясающий опыт, потому что с такой хореографией я не сталкивалась, она координационно сложная. Составляющие успеха этого балета – мощный сюжет, уникальная хореография и потрясающая музыка, - поделилась Анель Рустемова.

Образ Сына на сцене предстоит воплотить Галымжану Нурмухамету и Далеру Запарову.

Хореограф ставит передо мной задачу – показать самого себя, показать, где я родился, поэтому в этом плане все достаточно легко. Конечно, возникают свои сложности, связанные с новой для нас пластикой, балет техничный, динамичный и в каких-то моментах неудобный. Нас, артистов, вдохновляет музыка, но темпы ее очень быстрые и в этом тоже есть своя сложность, нужно успевать, даже где-то опережать ее. Я исполняю большой дуэт с прима-балериной театра Айгерим Бекетаевой, она очень опытная, помогает мне и подсказывает в различных нюансах, - заметил Галымжан Нурмухамет.

Роль Шамана – человека, способного в состоянии транса общаться с духами и излечивать болезни – будут исполнять Султанбек Гумар и Улан Бейсенбаев.

Вся легенда будет передана через призму моего героя. Он призывает к помощи силы природы, тотемных животных: волка, лошадь, чтобы их лучшие качества передались мальчику, который должен появиться на свет. Это очень большая партия, я танцую в дуэтах совместно с солистами на протяжении всего балета. С такой хореографией я сталкиваюсь впервые, это своего рода "микс" национальной и современной хореографии. Конечно, меня невероятно вдохновляет казахская музыка, плюс ко всему Патрик де Бана все очень хорошо объясняет, поэтому постановочный процесс проходит достаточно четко и слажено. Когда мне сказали, что я буду исполнять партию Шамана, испытал радость. Нужно отметить, что ранее уже выходил на сцену в роли Шамана в Академии хореографии. При подготовке, изучал информацию, смотрел фильмы, мне было интересно погрузиться в этот образ, потому что он требует своеобразного подхода, тонкого исполнения. Нужно, чтобы люди поняли, что ты настоящий шаман. Этот балет интересен также своим необычным началом. Когда публика будет собираться в зале, я уже буду находиться на сцене и совершать шаманские действия, подготавливая, таким образом, зрителей к предстоящей истории. Этот балет расскажет о прошлом нашего народа, его настоящем и будущем. На мой взгляд, дух, сила, мощь наших предков, показанные в первом акте, помогли справиться с преградами судьбы и построить цветущий молодой город, показанный во втором акте, - заключил Султанбек Гумар.

Балет "Зов степи", без сомнения, можно назвать премьерой года, которая пройдет при поддержке Министерства культуры и спорта РК. Это важное в культурной жизни страны событие уже вызвало большой резонанс среди музыкальной общественности: театральные критики, балетоведы, а также любители высокого искусства намерены посетить спектакль. Осталось только купить билеты, которые уже поступили в продажу.

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