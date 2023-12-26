Невероятные истории под Новый год или Как миротворец из Казахстана спас младенца

Ровно год назад перед Рождеством на греческих телеканалах молодой человек из Великобритании рассказал трогательную историю своего появления на свет и о том, что ищет спасителя, благодаря которому он родился. Как оказалось, тот, кого искали, - родом из Казахстана.

Эту историю и другие невероятные рождественские истории узнали корреспонденты Zakon.kz.



Нашел своего спасителя через 22 года

В 2022 году перед самым Рождеством на телестанциях Греции выступил молодой человек из Великобритании. Он рассказал трогательную историю о том, что ищет своего героя. Живет тот в Греции, поэтому парень приехал в Афины. Буквально через несколько дней встреча Джонни (так зовут парня) и того, кого он разыскивал, все же состоялась.

Оказалось, что спасший его когда-то мужчина переехал в Грецию из Казахстана, а точнее из Кызылорды, и зовут его Юрий Чайтуриди. Корреспондент Zakon.kz поговорил с Юрием и узнал подробности невероятной истории.

"Парень, который меня искал, родился в Косово. Тогда я служил в миротворческих войсках НАТО. В 2000 году моя семья переехала в Грецию из Кызылорды. Через месяц меня отправили служить в армию. Поскольку до переезда я уже получил высшее образование в Кызылорде на факультете "Естествознание" КГУ имени Коркыта ата, меня определили как микробиолога. Я прошел специальные курсы, объездил много госпиталей и потом меня отправили в Косово. Миротворцы помогали мирным жителям покидать территории конфликтов, искали раненых, вывозили их из поля боя и отправляли в госпиталь. В одной из таких поездок я увидел беременную женщину и старого монаха. Женщина была сербкой. Видно было, что она вот-вот родит, но вокруг не было ни одной свободной военной скорой помощи. Я думал, что же делать?" – рассказал Юрий.

Нарушив инструкцию, он уступил женщине свое место в машине скорой помощи. В тот момент будущая мать, увидев на шее Юрия жетон с личными данными, попросила его отдать ей.

Старого монаха бывший казахстанец тоже вывел на безопасную территорию. Всю дорогу священнослужитель говорил, что до конца своей жизни будет молиться за здоровье Юрия.

"Я человек верующий, и с самого детства нас учили, что отказать беременной женщине это грех. Поэтому я отдал ей жетон. Спустя несколько часов женщина благополучно добралась до безопасного места, а я получил 10 дней гауптвахты, так как по инструкции не должен был уступать место в военной машине гражданскому лицу. О том, что меня накажут за такую самодеятельность, я знал, но и допустить гибели женщины я не мог. Поэтому выбрал наказание для себя", – продолжил Юрий.

Как выяснилось потом, женщина благополучно родила сына. Ребенок вырос и решил найти своего спасителя. Благодаря жетону, который мать сохранила, он узнал, кто не дал им погибнуть и перед Рождеством отправился на поиски в Афины. И нашел.

"Я общаюсь с Джонни. Ему 23 года, он учится в Лондоне. Он приехал ко мне в гости, пришла и его мама. Они познакомились с моей семьей – мамой, супругой, детьми. Джонни попросил разрешение называть меня своим отцом, я был не против этого. Ведь в той войне погиб его отец, он никогда его не видел. А в той машине, на которой я отправил его мать, родился сам Джонни. Прошло 23 года, мальчишка живет вдвоем с мамой, скромно, но главное – под мирным небом", — продолжает Юрий.

На фото Юрий Чайтуриди/из архива героя

Бывший кызылординец не забывает о Родине, недавно он приезжал в свой родной город, повидался с друзьями и родственниками, и отметил, что рад миру и благополучию в Казахстане.

Шапочный разбор

В Усть-Каменогорске украденная под новый год шапка стала поводом познакомиться и пожениться. Историю, случившуюся с Ольгой Черепановой и Олегом Сизовым в канун 2000 года, можно назвать настоящим новогодним чудом. Ведь никто тогда, 23 года назад, и предположить не мог, что кража, драка, перелом и синяк на половину лица станет началом крепких семейных отношений.

"Это было 31 декабря 2000 года. Я тогда только что рассталась со своим парнем, хотя планировала, что мы вместе встретим Новый год, причем поедем к моим родителям в деревню. Хотела им представить его. А тут он мне заявил, что планы у него на праздники совсем другие, причем без меня", – рассказала Zakon.kz Ольга.

У расстроенной девушки в тот день буквально все валилось из рук. Чтобы немного отвлечься, решила пойти купить подарки родителям и свои любимые мандарины.

"С двумя пакетами я вышла из автобуса и направилась к дому. Было скользко, я старалась идти очень аккуратно, чтобы не упасть, по сторонам не смотрела. И тут меня толкнули – я растянулась прям посередине дороги, пакеты упали, мандарины раскатились в разные стороны, а мужчина, который меня толкнул, сорвал с моей головы норковую шапку и пустился прочь. Я так растерялась, что не сразу сообразила, что произошло... Подскочила, опять упала, встала – побежала за вором, но куда там!" – вспоминает Ольга.

Вконец расстроенная девушка собрала пакеты и поплелась к дому. Подходя к подъезду, она заметила грабителя и закричала: "Помогите! Он украл мою шапку!" Мужчина бросился наутек, но вслед за ним ринулся парень, который услышал крики Ольги. Девушка бросила пакеты и побежала за ними.

"Бегу я и вижу, что один из них – воришка мой – поскользнулся и падает, второй не успевает остановиться и валится тоже. Я, естественно, не успеваю затормозить и прилетаю третьей в эту кучу. Затевается драка, а дальше я вообще плохо что помню, но шапку мы отбили", – смеется Ольга.

По ее словам, дальше все случилось быстро и как-то само собой. Парень, который ринулся ей на помощь, сказал, что его зовут Олег и что надо вызывать полицию. В местном отделении полиции, куда троицу забрал патруль, Олега и Ольгу долго не держали. Но после того, как девушка написала заявление, Олегу вызвали скорую помощь. Выяснилось, что во время драки он сломал руку. Медпомощь пришлось оказывать и Ольге – во время этой суматохи кто-то заехал ей в лицо рукой, наградив огромным синяком.

Выдохнули парень с девушкой только вечером, буквально под бой курантов в телевизоре. Ехать в деревню к родителям было уже поздно, да и отвечать на все вопросы по поводу неудавшегося знакомства с "женихом" и лилового синяка на лице, у нее просто не было сил. К тому же Олегу в драке порвали куртку, она не могла не пригласить его в гости, чтобы зашить дыру.

"Так и встретили тот Новый год вместе – вдвоем. Один со сломанной рукой, вторая – с синячищем на лице... А к маме с папой мы 1-го января поехали. На этот раз затягивать со знакомством не стали. Они, конечно, сначала испугались, увидев нашу парочку подбитых и покалеченных, но потом успокоились. Олег им понравился. А шапки норковые с тех пор я не ношу – разонравились что-то", – резюмировала Ольга.

Вот уж не зря говорят, что с кем Новый год встретишь, с тем и проведешь. Так и случилось с Ольгой и Олегом – до сих пор встречают этот праздник вместе. Правда, если раньше это делали вдвоем, то сейчас уже впятером. Сын с невестой и дочка уже тоже не представляют себе Новый год без истории знакомства родителей.

Обыкновенное чудо

Еще одна чудесная история произошла в Талдыкоргане. Благодаря акции "Подари детям добро" воспитанница Уштобинского детского дома нашла близких родственников. Для нее новогоднее чудо стало реальностью. Подробности этой счастливой истории стали известны корреспонденту Zakon.kz по Алматинской области.

Несколько лет подряд православная церковь Талдыкоргана проводила благотворительную акцию "Подари детям добро". В торговых домах и центрах устанавливали елки, на которых тогда развешивали фотографии воспитанников Уштобинского и Талдыкорганского детских домов. Любой желающий мог снять фото ребенка и сделать ему персональный подарок. Никто из сирот не оставался без новогодних сюрпризов. Но для одной из девочек случилось другое чудо.

Это произошло в канун 2011 года. Фотографию Светы Изотовой (имя и фамилия героини изменены - прим. ред.) среди сотен других на елке милосердия заметил дядя, который уже не чаял увидеть девочку живой и здоровой. Мужчина буквально обрушился на волонтеров, дежуривших возле зеленой красавицы, с массой вопросов. Он хотел знать все о потерянной племяннице, но лучшим ответом на них стала поездка в детский дом, где в последние годы жила Света.

"Ее мать, моя сестра, была лишена родительских прав, потому что вела неподобающий образ жизни. Так и сгинула где-то на просторах южной столицы. Позже узнал, что ее даже похоронили под номером, как бездомную. Отец Светы "испарился" в неизвестном направлении, и опекуном стала бабушка девочки. К сожалению, она тоже не справилась с воспитанием внучки, стала сильно выпивать. Мы с женой тогда жили в России, но не прижились там. Тянуло на Родину, в Казахстан, поэтому через несколько лет вернулись. Вот тогда и узнали, что после очередного пьяного бабушкиного дебоша Свету сначала забрали в Центр временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних (сейчас Центр адаптации несовершеннолетних – прим. автора), а затем отправили в детский дом", – рассказал дядя девочки.

Встреча девочки с родным человеком не обошлась без слез радости. Света считала дни, когда сможет покинуть стены детского дома и обрести семью.

"Я безмерно счастлива! Это трудно выразить словами, да я и не умею красиво говорить. Теперь в моей жизни есть родные люди. Для многих, кто живет в стенах детского дома, такой поворот событий – несбыточная мечта. Но мне повезло!", – делилась тогда Света радостью с корреспондентом Zakon.kz.

Под Новый год люди часто испытывают особенное чувство волшебства и надежды на лучшее. Кроме того, Новый год – это начало нового цикла, который может быть связан с новыми возможностями, достижениями и положительными переменами. Поэтому многие люди верят в чудо. Желаем всем героям этих историй и нашим читателям счастливых праздников!

