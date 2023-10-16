Я вынашиваю чужого ребенка: как казахстанки решаются на суррогатное материнство

Дети – это счастье. И нужно ли им делиться? Особенно с теми, кто мечтает о нем долгие годы. Корреспондент Zakon.kz выслушал истории мам, которые вынашивают ребенка для бездетных семей.

Бесплодие молодеет

В Алматы есть агентство, которое на протяжении семи лет занимается подбором доноров ооцитов (женская половая клетка, участвующая в размножении) и суррогатных мам.

"К нам обращаются для того, чтобы мы нашли донора, подобрали его по фенотипическим признакам, характеру и внешним данным. Чаще всего заказчик желает, чтобы исполнитель был похож на него". Совладелец агентства Анна Вовк

Сколько суррогатных мамочек прошли через организацию за все эти годы – не посчитано, однако Анна Вовк отметила, что каждый месяц празднуется рождение хотя бы одной новой жизни.

"В Алматы хорошие клиники репродуктивной медицины, поэтому сюда приезжают не только из регионов, но и иностранцы. Заключают договор и ожидают долгожданную встречу со своим малышом". Анна Вовк

ВОЗ провел масштабный мета-анализ и систематический обзор, проанализированы 133 исследования, проведенные по всему миру за последние 33 года. Согласно результатам, каждый шестой житель нашей планеты сталкивается с проблемой бесплодия.

"Глобальная распространенность бесплодия в течение жизни, согласно полученным нами данным, составила 17,5%. Иными словами, с этой проблемой сталкивается один из шести человек. При этом распространенность бесплодия в мире не зависит от распределения стран по доходам. В странах с высоким уровнем доходов этот показатель составил 17,8%, а в странах со средним и низким уровнем доходов – 16,5%. Что не является существенной и значимой разницей", – пояснил научный сотрудник ВОЗ Гитау Мбуру.

Фото: Агентство суррогатного материнства

Что касается Казахстана, в агентстве отмечают, что проблема бесплодия остается актуальной. С 2011 по 2023 год распространенность бесплодия у женщин выросла на 30%, а у мужчин – почти вдвое. К тому же в стране за последние годы возраст бесплодия значительно помолодел.



"Проблема бесплодия в Казахстане – острая. Если раньше в основном к нам обращались женщины старше 40 лет, то сейчас приходит молодежь. Буквально недавно была 23-летняя девушка. Ей нужны были донорские ооциты, потому что своих яйцеклеток нет, из-за чего не получаются эмбрионы. Это ужасающая ситуация. Поэтому мы рекомендуем так называемое "отложенное материнство". То есть в расцвете сил, если женщина пока не встретила свою половинку, можно заморозить свои яйцеклетки. Потом, когда она будет готова к созданию семьи, в случае чего у нее были свои биологические дети, нежели она будет искать донора". Директор агентства

Как уточнила собеседница, в замороженном виде яйцеклетка может храниться десятилетиями.

"Это простая процедура, не несущая никакого вреда. В клинике делают УЗИ, проверяют анализы. Если здоровье пациента позволяет, то, когда у него начинается цикл, проводят программу стимуляции. То есть у девушек всегда созревает только одна яйцеклетка, но в заморозку должно уйти несколько. Для этого она принимает необходимые препараты, чтобы в этом цикле яйцеклеток получилось больше. И в заморозку уходит 10-25 ооцитов. Они лежат в клинике, хранятся на имя пациента и ожидают подходящего часа", – говорит руководитель агентства.

Поиск идеальной мамы

К претенденткам на суррогатное материнство выставляются строгие требования. Прежде всего это должна быть здоровая девушка от 20 до 35 лет. С минимум одним своим ребенком и максимум троими детей, рожденные без кесарево сечения. Также важно, чтобы у нее был положительный резус-фактор. Как правило, стать суррогатными мамами решаются те, кто легко перенес предыдущую беременность.

"Поиск суррогатных мам очень сложный и долгий процесс, порой безуспешный. Бывает, когда мы тратим достаточное количество времени и ресурсов, а в итоге кандидатура нам не подходит. Иногда это происходит, потому что у нее не все в порядке по юридической части, к примеру, много кредитов, тогда поступает отказ. Также девушка не проходит отбор, если у нее обнаруживается серьезное заболевание". Анна Вовк

Также особую роль играет психическое здоровье суррогатной мамы, она до конца должна осознавать на что идет, и понимать, что плод в ее утробе чужой, даже если девять месяцев они физически одно целое.

В согласии и в тайне

Часто суррогатными мамами хотят поработать разведенные, но бывают случаи, когда контракт с агентством подписывают и замужние.

"Мы сотрудничаем только с теми, чьи близкие не против. Это важно для всех сторон, чтобы у мамочки была спокойная беременность. Однажды к нам пришла девушка, за нею ворвался супруг и скандалил. Конечно, мы прервали собеседование, потому что они не готовы к такому ответственному шагу". Совладелец агентства

Весь период вынашивания ребенка пара должна соблюдать определенные требования: их сексуальная жизнь под запретом, нельзя распивать спиртные напитки, тем более конфликтовать и находиться в стрессе. Так же быть готовым к тому, что возможно даже придется жить в разлуке от близких.

"Есть мамы, которые скрывают свое интересное положение, но не от близких, а от, допустим, соседей. Обычно они говорят, что едут работать вахтовым методом в Атырау, а сами на самом деле поселяются у нас в пансионате. Замужних женщин супруг обязательно ставится в известность, более того он дает нотариальное разрешение. Есть разные программы, в которых договорница живет у себя дома в привычной обстановке, либо переезжает в пансионат, потому что хочет конфиденциальности. Также учитывается мнение заказчиков, кто-то желает, чтобы девушка была под строгим наблюдением наших сотрудников, а кто-то разрешает ей оставаться в семье". Анна Вовк

Роды по расчету

Практически все суррогатные мамы признаются, что идут в этот "бизнес" по одной причине – ради денег, пусть и нелегких.

"Мамы говорят, что прежде всего это решение жилищных проблем. Очень часто они тратят гонорар на ипотеку, приобретение квартиры или ремонт дома. Многие сурмамы находятся в декретном отпуске по уходу за своим ребенком. Они не хотят отдавать малолетних детей в садик и выходить на работу. А это для них шанс еще почти год находится дома, рядом с семьей и при этом получать заработную плату, полное медицинское обслуживание". Руководитель агентства

Суррогатные мамы анонимно рассказали свою историю, как решились вынашивать ребенка незнакомцев.

"Меня зовут А., я из Талдыкоргана. У меня мама и двое детей. Работаю учительницей начальных классов. О суррогатном материнстве узнала в соцсетях. Поделилась о своем решении стать суррогатной мамой со своей мамой, она поддерживала меня. Прежде всего готовилась к этому психологически, напоминая себе, что генетически ребенок не мой и его ждут в другой семье. А после всего я осознала, какую радость принесла его родителям. Считаю, что суррогатное материнство хороший способ заработать деньги на свои мечты", – рассказала учительница.

Фото: Агентство суррогатного материнства

"Меня зовут Алия, мне 30 лет. Суррогатной мамой стала, чтобы накопить деньги на собственное жилье. На своей работе на квартиру не накопишь. Я воспитатель в детском саду. Получаю 170 тысяч тенге, их хватает только на себя и ребенка. Сыну четыре года. У меня родители, два брата и сестренка. Все живем в одном доме, в тесноте. Хочу с сыном жить отдельно. Сейчас мне платят 200 тысяч тенге в месяц по программе суррогатного материнства. Также я продолжаю работать на основной работе, заказчики мне разрешили. Так я смогу накопить деньги и обрести свой небольшой уголочек", – поделилась воспитательница.

Не харам, но без поддержки государства

Анна Вовк считает, что тема суррогатного материнства в Казахстане – табуированная и закрытая, она обросла мифами и сплетнями. Но на самом деле это еще один прогресс медицины, помогающий бездетным семьям.

"Не приходят к нам герои, которые не хотят портить фигуру, наши заказчики десятки лет борются с бесплодием. А суррогатное материнство – законно, и они могут иметь своего биологического ребенка, которого выносит другая женщина. Потому что всего несколько десятилетий назад такие семьи были обречены на бездетную жизнь или развал. А ведь дети для кого-то и есть смысл жизни". Анна Вовк

Интересен оказался и тот факт, что суррогатное материнство разрешено по религиозным убеждениям.

"Религиозные семьи специально ходили в мечеть узнавали у имама, можно ли путем суррогатного материнства получить ребенка, им сказали, что можно. Также была пара евреев, они такой же вопрос задали в синагогу, им тоже разрешили".

Государство поощряет этот метод вспомогательной репродуктивной медицины. Работает Закон "О суррогатном материнстве в РК".

"Наше законодательство отличается от законов других стран. К примеру, в России суррогатная мама может оставить ребенка себе, если пожелает, а у нас этого сделать нельзя. То есть защищены все участники данного проекта. Поэтому иногда заказчики из России едут к нам. Но нанять сурмаму за счет государство невозможно. Однако можно получить свой эмбрион за счет государства, для этого нужно встать в очередь и получить квоту". Глава компании

Фото: Агентство суррогатного материнства

После родов суррогатная мама должна отдыхать, как минимум год. Таким методом допускается более чем трое родов в анамнезе женщины, то есть если у нее есть свой один ребенок, то сурмамой она может быть два раза, если у нее двое или трое своих – то один раз.

"Все девять месяцев мы с женщинами работаем, разговариваем на тему того, что это не их плод, они лишь вынашивают его. Напоминаем, для чего они сюда пришли, что у них есть свои дети. После родов сурмаме новорожденного не показывают, сразу отдают заказчикам. Ни разу не было случая, чтобы сурмама хотела оставить себе малыша". Анна Вовк

Материал по теме Сколько стоят услуги суррогатной матери в Казахстане

Агентство тщательно проверяет на надежность семьи, принимающие новорожденных. К этому часу в листе ожидания на подбор подходящей суррогатной мамы состоят более 10 пар. Впрочем, родительство им обойдется почти в девять миллионов тенге.