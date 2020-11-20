В Северо-Казахстанской области сменился главный санврач

Он ушел по собственному желанию.

Сменился главный санитарный врач Северо-Казахстанской области, передает zakon.kz.

В пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области рассказали, что Серикбай Касмакасов ушел по собственному желанию.

Сегодня главным санврачом региона стал Арман Кушбасов. Ранее он возглавлял отдел оценки рисков качества медицинской помощи Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Северо-Казахстанская область находится в "красной зоне" по уровню заболеваемости коронавирусом. На 20 ноября в регионе зарегистрировано 5345 случаев, в том числе 85 – за последние сутки.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о сокрытии новых случаев коронавируса в ряде регионов Казахстана. По его словам, такие факты были в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях.

В Северном Казахстане признали, что имеются расхождения в статистике, поэтому сейчас проводится соответствующая работа.

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