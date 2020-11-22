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Прогноз погоды по территории Казахстана на 22 ноября

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге – низовая метель, гололед.

Фото : zakon.kz.22 ноября 2020, 06:04

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 ноября, сообщает zakon.kz.

По-прежнему, на большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, с которым на севере и западе ожидается погода без осадков. На юге и востоке республики под влиянием фронтальных разделов местами пройдет снег, на юго-западе – осадки (снег, дождь), - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге – низовая метель, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – гололед.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области ночью – гололед, в Атырауской области – туман.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -6°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -12°, облачно.

Прогноз погоды на 22 ноября.


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