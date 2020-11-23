Три человека находятся в реанимации после взрыва в столичном кафе

Один из пострадавших - в крайне тяжелом состоянии.

Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва газового баллона в столичном кафе, передает корреспондент zakon.kz.

После происшествия 23 человека были доставлены в Многопрофильные городские больницы №1 и №2. На амбулаторное лечение были отправлены 11 пострадавших с незначительными травмами.

В основном пациенты были госпитализированы с термическими ожогами различной степени, отравлением угарным газом средней степени тяжести и политравмами. Один пациент находится в отделении травматологии, все остальные в отделении комбустиологии в Многопрофильной городской больнице №1. Три человека находятся в реанимации, один находится в крайне тяжелом состоянии, двое в тяжелом, - рассказала пресс-секретарь Управления общественного здравоохранения столицы Айгерим Ардаккызы.

По ее словам, среди пострадавших в основном сотрудники кафе.

Напомним, днем 21 ноября в одном из кафе Нур-Султана взорвался газовый баллон. Одна из раненых скончалась от полученных травм на месте.

Расследованием ЧП занимается специальная комиссия. Аким столицы поручил ДЧС и полиции проверить на соблюдение правил пожарной безопасности другие объекты общепита в городе.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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