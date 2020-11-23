Антикор не нашел ничего криминального в отношении "Банка Астаны"

Дело было прекращено в августе 2020 года.

Досудебное расследование в отношении "Банка Астаны" прекращено из-за отсутствия в деянии состава преступления, передает zakon.kz.

Прокуратура Алматы не проверяла "Банк Астаны" после ее ликвидации. Там отметили, что в 2016 году Антикоррупционная служба Алматы начала досудебное расследование по статье "Хищение чужого имущества в особо крупном размере" по факту необоснованной выдачи кредитных средств (в период 2014г. – 2016г.). К расследованию были привлечены сотрудники Нацбанка в качестве специалистов.

Дело было прекращено в августе 2020 года за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

Следствием установлено, что в настоящее время по займам банка проводятся либо проведены работы по взысканию задолженности, имеются соответствующие решения судов и исполнительные производства. Таким образом, возникшие взаимоотношения между заемщиками и банком подлежат рассмотрению в гражданско-правовом порядке, - говорится в ответе прокуратуры Алматы на запрос.

Дополнительно сообщается, что в рамках уголовного дела никто из руководителей банка подозреваемым не признавался. Иные данные о расследовании не разглашаются.

В сентябре 2018 года "Банк Астаны" лишили лицензии из-за ненадлежащего исполнения договорных обязательств по платежным и переводным операциям, систематического нарушения пруденциальных нормативов или других обязательных к соблюдению норм и лимитов, а также невыполнения крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

В сентябре 2020 года в Казахстане еще один банк - Tengri Bank - лишили лицензии практически по тем же причинам, что и "Банк Астаны". В отношении руководства банка начато расследование по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

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