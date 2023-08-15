Уголовное дело в отношении Сандугаш Дуйсеновой прекратили
В надзорном органе напомнили, что в отношении Сандугаш Дуйсеновой было возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите (ч. 5 ст. 147 УК РК).
"14 августа 2023 года Дуйсенова принята прокурором Жетысуской области Мадияром Басшыбаевым на личном приеме по вопросу привлечения ее к уголовной ответственности. С учетом ее доводов прокуратурой истребовано уголовное дело для изучения".Прокуратура Жетысуской области
Согласно ч. 5 ст. 147 УК РК, уголовная ответственность наступает в случае причинения существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения персональных данных в средствах массовой информации.
"Вместе с тем, органом следствия в предусмотренный законодательством срок расследования достаточных фактических данных, подтверждающих причинение потерпевшему существенного вреда, не добыто. В этой связи постановлением прокурора Талдыкоргана досудебное расследование прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РК)".Прокуратура Жетысуской области
При этом, как отметили в надзорном органе, в КоАП РК "предусмотрена ответственность за незаконные сбор и (или) обработку персональных данных, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния".
"Поэтому материалы направлены в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности для их рассмотрения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях".Прокуратура Жетысуской области
11 августа 2023 года в Талдыкоргане задержали известную журналистку и гражданскую активистку Сандугаш Дуйсенову. На следующий день ее отпустили. В соцсетях журналист рассказала, что ее снимали обнаженной в отделении полиции.
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Глава МИОР Дархан Кыдырали, комментируя обыск журналистки Сандугаш Дуйсеновой, во время которого ей пришлось раздеться, подчеркнул, что министерство не может вмешиваться в процесс расследования, но окажет Сандугаш Дуйсеновой любую возможную помощь.
А первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, что раздевание задержанных при процедуре личного обыска производят согласно Уголовно-процессуальному кодексу. По его словам, видеосъемка при личном обыске "делается для того, чтобы гражданин не мог сказать, что у него что-то лишнее изъято".