Полиция завела дело по факту взрыва кафе в Нур-Султане

Виновника могут осудить на семь лет.

После взрыва в кафе в Нур-Султане в полиции завели дело по факту нарушения правил пожарной безопасности, сообщает zakon.kz.

В тяжелом состоянии остаются трое человек, передает КТК.

23 человека, получившие травмы, все еще находятся в больницах.

Также 11 пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение с незначительными травмами. В основном пациенты поступили с термическими ожогами различной степени, с отравлением угарным газом средней степени тяжести и политравмами. Три пациента в реанимации. Один находится в крайне тяжелом состоянии, двое – в тяжелом, - говорит пресс-секретарь управления общественного здравоохранения город Нур-Султан Айгерим Ардаккызы.

Предварительной причиной пожара называют взрыв газового баллона. И как выяснилось, на месте их было множество. Из заведения вынесли 15 баллонов, которые чудом не уцелели после взрыва.

Семье погибшей женщины столичный акимат выплатит 1 млн тенге.

По данным хозяев заведения, все пострадавшие были работниками кафе. Клиентов в момент ЧП не было.

Обломки дома повредили припаркованные у дороги машины. На одной остались следы крови. Часть места аварии хозяева от посторонних глаз укрыли с помощью профлиста, другую часть – за белым тентом.

В полиции уже завели уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. Виновника могут осудить на семь лет.

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