Токаев обратил внимание на вырубку здоровых деревьев в Алматы

Сагинтаеву дано поручение провести служебное расследование.

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы провести служебное расследование из-за вырубленных деревьев, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал Берик Уали.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вопиющий факт вырубки здоровых деревьев на улице Толе би в Алматы. Акиму Бакытжану Сагинтаеву дано поручение провести служебное расследование данного факта, инициировать привлечение виновных к ответственности. Выступая в Алматы 29 октября 2019 г. на служебном совещании, посвященном проблемам города, Президент заявил об исключительной важности бережного отношения к экосистеме мегаполиса, создания надлежащих условий для обеспечения комфортной жизнедеятельности горожан, - отметил пресс-секретарь Президента.

22 ноября по улице Толе би, 187 на пересечении с улицей Ауэзова были срублены 13 деревьев: девять дубов и четыре вяза. На обращения возмущенных горожан отреагировали в акимате Алмалинского района.

В отношении виновников будут приняты меры, заверили в ведомстве.

Установлено, что были снесены 13 деревьев: девять дубов и четыре вяза. Выяснилось, что подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - проводят работы по благоустройству возле здания по улице Толе би. Между компанией Arena S (которой принадлежит торговая марка Sulpak - прим. автора), собственниками здания и двумя ИП - "Сакура" и "Бурибекова" - заключены договоры подряда по благоустройству, демонтажу водоотводного лотка, тротуарной плитки, срезки плодородного слоя и так далее, - говорится в сообщении ведомства.

Тем временем, в компании Sulpak заявили, что территория, на которой произошел снос деревьев, не принадлежит ей. В компании тут же обратились в правоохранительные органы, от которых стало известно, что заявление по данному случаю уже подано и ведется разбирательство.

В свою очередь, 24 ноября на ситуацию отреагировала природоохранная прокуратура Алматы.

Установлено, что уполномоченными государственными органами на вырубку указанных деревьев разрешение не выдавалось. По данному факту природоохранной прокуратурой Алматы начато досудебное расследование по ст.340 УК РК (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников). В ходе расследования будет назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет оценен ущерб и дана правовая оценка. Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры города, - сказано в пресс-релизе прокуратуры Алматы.

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