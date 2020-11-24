Полиция Алматы перешла к решительным действиям

Из-за участившихся фактов незаконного ношения их формы.

Полиция Алматы проводит рейды по местам продажи форменного обмундирования из-за частых случаев незаконного ношения спецодежды, передает zakon.kz.

Спецрейды проводятся в местах оптовой и розничной продажи служебной амуниции сотрудников полиции.

В связи с участившимися случаями незаконного ношения и использования полицейской формы, назрела необходимость проверки процесса отпуска обмундирования и атрибутов к ним третьим лицам. На деле продавец должен затребовать у потенциального покупателя служебное удостоверение. По факту – совсем другая картина: продавцов не интересует, кто стоит перед ними. Не исключено, что это может быть преступник, использующий полицейскую форму в криминале. На практике такие факты не единичны. По запросу покупателя могут сформировать комплект форменной одежды с любым чином и любыми регалиями. Это было засвидетельствовано несколькими контрольными проверками, – сообщил заместитель начальника Управления собственной безопасности ДП города Алматы Саламат Ниязбеков.

Во время отработки за один только день шесть продавцов были привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст.196 ч.1 КРКоАП.

Рейдовые мероприятия продолжаются.

Ранее суд оштрафовал певца Кентала за ношение полицейской формы. Недавно блогер выложил видео, на котором он в полицейской одежде.

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